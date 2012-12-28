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35 минут назад

По делу о вестерне с погоней и стрельбой вынесен новый приговор

Предыдущий приговор двоим участникам разборок был отменён, дело отправили на доследование, а потом на новое рассмотрение. Теперь трое подсудимых выслушали новый приговор: зачинщик разборок получил 3 года и 3 месяца лишения свободы, его помощники — по полтора года. 

38-летний уроженец Добринского района признан виновным в хулиганстве с применением насилия и оружия группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия и получил 3 года и 3 месяца лишения свободы, двум его соучастникам: 53-летнему жителю Воронежа и 40-летнему липчанину назначены по полтора года лишения свободы за хулиганство с применением оружия. По ходатайству государственного обвинителя в доход государства конфискован автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200», использованный при совершении преступления.

Речь идёт о событиях 9 августа 2023 года. Об этих разборках со стрельбой у ООО «Добринский элеватор» на улице Профсоюзной и на улицах Корнева и Воронского в посёлке Добринка GOROD48 уже рассказывал.

Липчанин и воронежец приехали в Добринку по просьбе их знакомого, который хотел запугать и публично унизить своего врага — добринского предпринимателя.

С собой зачинщик разборок взял пистолет Токарева, a его соучастники-решалы вооружились травматическими пистолетами. А ещё они заменили на автомобиле «Тойота Ленд Крузер 200» госномер.

Товарищи стали поджидать предпринимателя на площадке ООО «Добринский элеватор». Когда бизнесмен приехал на «Вольво XC 90», его начали преследовать. На улице Корнева машине перегородили путь и водитель «Вольво» остановился. После чего с заднего сиденья «Тойоты» в сторону «Вольво» было произведено несколько выстрелов. Предприниматель дал задний ход, объехал «Тойоту» и уехал в сторону улицы Воронского. Во время стрельбы было повреждено только левое переднее колесо «Вольво».

На улице Воронского «Тойота» снова догнала «Вольво». В предпринимателя снова стреляли. Он применил для самообороны охотничье ружьё, выстрелив в сторону нападавших, а также догнал одного из обидчиков и дважды ударил его по голове прикладом. Мужчине удалось задержать одного из преследователей.

«Злоумышленники устроили погоню за автомобилем жертвы. Заблокировав машину, главный фигурант произвел выстрелы по колесу, после чего преследование продолжилось. Нападавшие неоднократно открывали стрельбу в сторону автомобиля потерпевшего и в воздух, создавая реальную угрозу для случайных прохожих. В целях самообороны потерпевший применил охотничье ружьё, после чего один из нападавших был задержан на месте», – сообщает об обстоятельствах происшествия пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее стрелявшие в предпринимателя липчанин и воронежец получили по полтора года лишения свободы, но потом апелляционным определением Липецкого областного суда приговор был отменён, а дело отправоено на доследование, а потом и новое рассмотрение. К этому времени нашли третьего подозреваемого, который до этого скрывался за границей. При установлении его местонахождения следствие в отношении зачинщика разборок было возобновлено, и закончилось приговором.
стрельба
конфликт
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