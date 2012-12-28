По делу о вестерне с погоней и стрельбой вынесен новый приговор

Предыдущий приговор двоим участникам разборок был отменён, дело отправили на доследование, а потом на новое рассмотрение. Теперь трое подсудимых выслушали новый приговор: зачинщик разборок получил 3 года и 3 месяца лишения свободы, его помощники — по полтора года.