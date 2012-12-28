С начала года липчане 726 раз пожаловались на банки

Жители Липецкой области стали чаще жаловаться на банки и микрофинансовые организации, реже — на страховщиков.

За девять месяцев этого года в Банк России от жителей Липецкой области поступило 1092 жалобы — на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.«726 обращений касались работы банков, их количество выросло на 1,3%. Липчане стали реже сообщать о мошенничестве, чаще — о трудностях с погашением задолженности. Число жалоб на кибермошенничество сократилось на четверть. Этому способствует усиление защиты клиентов банков: кредитные организации выявляют подозрительные операции и приостанавливают переводы с признаками мошенничества», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Более чем втрое — с 16 до 49 — выросло количество претензий на ограничения банковских операций из-за включения сведений в базу Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиентов». Если сведения о человеке или его реквизитах находятся в этой базе, банк применяет предусмотренные законом ограничения. Граждане, которые считают включение своих данных необоснованным, могут обратиться за их исключением через банк, клиентом которого они являются, а также через интернет-приёмную Банка России.В 2,3 раза увеличилось число жалоб на трудности с погашением остатка или структурой долга.Выросло число претензий к микрофинансовым организациям — с 218 в 2025 году до 238 в 2026 году. Это общероссийская тенденция, которая связана с деятельностью недобросовестных долговых консультантов: они помогают человеку подать жалобу на микрофинансовую организацию и берут оплату за эту услугу. Но по факту претензия не имеет под собой никаких оснований и не может избавить от долга.В отношении страховых компаний поступило 90 жалоб — в 1,5 раза меньше, чем в 2025 году. Сократилось количество обращений по ОСАГО и страхованию жизни с условием периодических выплат.