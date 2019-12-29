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вчера, 22:43

Сирийский путешественник Аднан Аззам на пути к Путину добрался до Ельца

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#Аднан Аззам
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Сирийский путешественник Аднан Аззам на пути к Путину добрался до Ельца
27 декабря в Ельце остановился путешественник и писатель Аднан Аззам. Сириец совершает конный переход по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Баку- Москва. В конечной точке своего путешествия он намерен встретится с Владимиром Путиным, поблагодарить его за борьбу с терроризмом и подарить президенту России арабского скакуна Наязек Шам (Звезда Сирии).



62-летний Аднан Аззам живет во Франции, он член международной Гильдии конных путешественников. Аднан Аззам первый конный турист, прошедший из Сирии через Турцию в Европу, а затем добравшийся в США. 

Конный переход по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Баку- Москва Аднан начал 17 апреля этого года с площади Омейядов в Дамаске. Маршрут проложен по тем странам, которые оказали поддержку Сирии во время войны.

За восемь месяцев путешественник преодолел верхом почти шесть тысяч километров. 

фото  www.facebook.com/infosazzam.


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#Аднан Аззам
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Комментарии (7)

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Митрошка

сегодня, 01:36
Вези всем скакунов -будем скакать.
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Гость

сегодня, 01:31
Путину,нужен скакун....молодец!))
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Сергей 13

сегодня, 01:18
Настоящий патриот,как наши,тоже во Франции живёт.
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скоро все пересядем

сегодня, 00:17
коню бензин не нужен.
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Шейх

вчера, 23:34
В Ельце цыгани ,береги коня
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караван

вчера, 23:28
потом к Путину * на верблюде и осле
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Котэ

вчера, 23:16
Бедная лошадка...
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