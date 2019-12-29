Общество
вчера, 22:43
Сирийский путешественник Аднан Аззам на пути к Путину добрался до Ельца
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27 декабря в Ельце остановился путешественник и писатель Аднан Аззам. Сириец совершает конный переход по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Баку- Москва. В конечной точке своего путешествия он намерен встретится с Владимиром Путиным, поблагодарить его за борьбу с терроризмом и подарить президенту России арабского скакуна Наязек Шам (Звезда Сирии).
62-летний Аднан Аззам живет во Франции, он член международной Гильдии конных путешественников. Аднан Аззам первый конный турист, прошедший из Сирии через Турцию в Европу, а затем добравшийся в США.
Конный переход по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Баку- Москва Аднан начал 17 апреля этого года с площади Омейядов в Дамаске. Маршрут проложен по тем странам, которые оказали поддержку Сирии во время войны.
За восемь месяцев путешественник преодолел верхом почти шесть тысяч километров.
фото www.facebook.com/infosazzam.
62-летний Аднан Аззам живет во Франции, он член международной Гильдии конных путешественников. Аднан Аззам первый конный турист, прошедший из Сирии через Турцию в Европу, а затем добравшийся в США.
Конный переход по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Баку- Москва Аднан начал 17 апреля этого года с площади Омейядов в Дамаске. Маршрут проложен по тем странам, которые оказали поддержку Сирии во время войны.
За восемь месяцев путешественник преодолел верхом почти шесть тысяч километров.
фото www.facebook.com/infosazzam.
7 481
Митрошка
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Шейх
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