Происшествия

36 минут назад

За крупную свалку фирма заплатит штраф - 450 тысяч рублей

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#экология #штраф
За крупную свалку фирма заплатит штраф - 450 тысяч рублей

Ущерб же, нанесенный природе, по данным управления экологии и природных ресурсов, составил 30 миллионов рублей

Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, в мае этого года по обращениям граждан были зафиксированы масштабные навалы строительных отходов в районе садоводческого общества «Металлург-1».

Управление провело внеплановую проверку по данному факту и привлекло ООО «Прагма», собственника участка, к административной ответственности. Юридическое лицо долгое время не соглашалось признавать допущенные нарушения. Но пройдя две судебные инстанции, управление экологии и природных ресурсов поставило точку в деле загрязнения окружающей среды. Теперь ООО «Прагма» заплатит штраф в размере 450 тысяч рублей. Ущерб же, нанесенный окружающей среде, составил 30 млн рублей.

- Варварское отношение, загрязнение территории региона недопустимо, поэтому наказание за экологическое безрассудство неминуемо, – подчеркивает начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина. – Это было непросто – доказать вину юридического лица, отстоять свою позицию в суде, но мы этот путь прошли. Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы заботимся о том, чтобы и городские, и пригородные территории были чистыми, не захламлялись недобросовестными частными и юридическими лицами. Поэтому особенно важно, используя эти денежные средства, совместно с городской администрацией разработать эффективные решения для благоустройства данной территории.
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#экология #штраф

Комментарии (3)

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Откачка ям

7 минут назад
Помогли бы нам решить вопрос с проездом на очистные через Октябрьский мост. Мэрия никак не хочет нас там пускать. А ехать в объезд - это лишних 40 км.
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Наглец

13 минут назад
Маловато как-то будет - 450 тысяч рублей... Больше надо содрать... Ущерб-то на 30 млн. рублей нанесён, вы только вдумайтесь!...
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Берия

24 минуты назад
По середине города Шлакопереработка, и молчёк.
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