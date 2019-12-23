За крупную свалку фирма заплатит штраф - 450 тысяч рублей

Ущерб же, нанесенный природе, по данным управления экологии и природных ресурсов, составил 30 миллионов рублей

Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, в мае этого года по обращениям граждан были зафиксированы масштабные навалы строительных отходов в районе садоводческого общества «Металлург-1».



Управление провело внеплановую проверку по данному факту и привлекло ООО «Прагма», собственника участка, к административной ответственности. Юридическое лицо долгое время не соглашалось признавать допущенные нарушения. Но пройдя две судебные инстанции, управление экологии и природных ресурсов поставило точку в деле загрязнения окружающей среды. Теперь ООО «Прагма» заплатит штраф в размере 450 тысяч рублей. Ущерб же, нанесенный окружающей среде, составил 30 млн рублей.



- Варварское отношение, загрязнение территории региона недопустимо, поэтому наказание за экологическое безрассудство неминуемо, – подчеркивает начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина. – Это было непросто – доказать вину юридического лица, отстоять свою позицию в суде, но мы этот путь прошли. Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы заботимся о том, чтобы и городские, и пригородные территории были чистыми, не захламлялись недобросовестными частными и юридическими лицами. Поэтому особенно важно, используя эти денежные средства, совместно с городской администрацией разработать эффективные решения для благоустройства данной территории.

