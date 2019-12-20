Погода в Липецке останется осенней до конца года

В понедельник, 23 декабря синоптики прогнозируют аномально теплую погоду, больше характерную для середины октября — среднесуточная температура составит 5 градусов тепла.



Уже 20 дней декабря остаются нетипично теплыми для первого месяца зимы. Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально высокая температура сохранится в Липецке и в ближайшие три дня. При том, если 21 декабря среднесуточная температура воздуха составит 1 градус мороза, то уже в воскресенье, 22 декабря — 1 градус тепла, что характерно для начала ноября, а в понедельник прогнозируется 5 градусов тепла — такая погода обычно бывает в середине октября.



Аномальное тепло задерживается в Липецкой области из-за циклонов, зарождающихся в Атлантическом океане и следующих через север Европейской территории России на Урал: наш регион оказался в теплом секторе, куда затекают теплые воздушные массы со Средиземного моря.



Понижение температуры синоптики прогнозируют с 25-26 декабря, когда циклон сместится, и в Липецкую область начнет прорываться холодный воздух. Вместе с этим вероятен небольшой снег — слабые осадки могут сохраниться и в новогоднюю ночь.



