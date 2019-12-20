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Погода в Липецке останется осенней до конца года
В понедельник, 23 декабря синоптики прогнозируют аномально теплую погоду, больше характерную для середины октября — среднесуточная температура составит 5 градусов тепла.
Аномальное тепло задерживается в Липецкой области из-за циклонов, зарождающихся в Атлантическом океане и следующих через север Европейской территории России на Урал: наш регион оказался в теплом секторе, куда затекают теплые воздушные массы со Средиземного моря.
Понижение температуры синоптики прогнозируют с 25-26 декабря, когда циклон сместится, и в Липецкую область начнет прорываться холодный воздух. Вместе с этим вероятен небольшой снег — слабые осадки могут сохраниться и в новогоднюю ночь.
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