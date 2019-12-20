Погода в Липецке

11 минут назад

Погода в Липецке останется осенней до конца года

1 87
#потепление
1
Погода в Липецке останется осенней до конца года

В понедельник, 23 декабря синоптики прогнозируют аномально теплую погоду, больше характерную для середины октября — среднесуточная температура составит 5 градусов тепла.

Уже 20 дней декабря остаются нетипично теплыми для первого месяца зимы. Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально высокая температура сохранится в Липецке и в ближайшие три дня. При том, если 21 декабря среднесуточная температура воздуха составит 1 градус мороза, то уже в воскресенье, 22 декабря — 1 градус тепла, что характерно для начала ноября, а в понедельник прогнозируется 5 градусов тепла — такая погода обычно бывает в середине октября. 

Аномальное тепло задерживается в Липецкой области из-за циклонов, зарождающихся в Атлантическом океане и следующих через север Европейской территории России на Урал: наш регион оказался в теплом секторе, куда затекают теплые воздушные массы со Средиземного моря. 

Понижение температуры синоптики прогнозируют с 25-26 декабря, когда циклон сместится, и в Липецкую область начнет прорываться холодный воздух. Вместе с этим вероятен небольшой снег — слабые осадки могут сохраниться и в новогоднюю ночь. 

1 87
#потепление
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Коллеги....

1 минуту назад
Ну хоть катком в парке повезло...
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до +4
#потепление
10
В Липецкой области сухо и до +4

вчера, 18:12

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают об усилении ветра
#ветер
7
Спасатели предупреждают об усилении ветра

вчера, 11:37

Погода в Липецке
Туман в Липецке сгустится
#туман
3
Туман в Липецке сгустится

18.12.2019 18:02

Погода в Липецке
В Липецкой области сильный ветер и до +7
#ветер
4
В Липецкой области сильный ветер и до +7

18.12.2019 17:02

Погода в Липецке
Завтра в Липецке возможен сильный ветер
#ветер
6
Завтра в Липецке возможен сильный ветер

18.12.2019 12:23

Погода в Липецке
Снова туман - спасатели предупреждают о сложных метеоусловиях
#туман
2
Снова туман - спасатели предупреждают о сложных метеоусловиях

18.12.2019 07:55

Погода в Липецке