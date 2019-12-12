Общество

53 минуты назад

«Автохам взял нас в заложники!» (ФОТО)

8 1149
#Автохамы #машины #парковки
«Автохам взял нас в заложники!» (ФОТО)

Когда пренебрежение к окружающим просто зашкаливает.

Фотографии в нашу рубрику, в которой мы совместно с читателями GOROD48 автохамов, текут со скоростью Ниагарского водопада. Но сегодня мы решили выбрать из этого «потока» самых-самых отъявленных наглецов. Посмотрите на фото вверху: приславший его человек сопроводил снимки гневной записью, больше похожей на крик души.

«Во вторник, 10 декабря, около 18.00 водитель «Мазды СX 5» припарковал свою машину возле ювелирного магазина на улице Зегеля и исчез. Тем самым он закрыл выезд двух другим автомобилям. По сути, взял нас в заложники! Мы ждали минут 40, но так и не дождались! Помогло то, что машины справа и слева разъехались и открыли нам путь к спасению.

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Еще один снимок думающего только о себе автовладельца с блатными номерами.

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Мы уже писали, что Быханов сад – не парковка. Сколько сил и средств было вложено в реконструкцию. Парка в уходящем году! Но некоторые липчане продолжают ставить машины посреди зеленых насаждений.

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Фотографии сделаны 6 декабря в 18.00.

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И заключительное фото в сегодняшнем выпуске. Вы скажете, что тут ничего особенного – таких «умельцев парковки» в Липецке хватает. Но здесь фокус в том, что гость с тамбовскими номерами стоит на проспекте Строителей, 16 уже вторую неделю (!), и пешеходам, включая родителей с детьми, мамочек с колясками, стариков в сумками и т.д. приходится обходить это «чудо» по дороге, по которой ездят машины. Фотография сделана 9 декабря в 11:45

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.


8 1149
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (8)

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Старый Сморчок

8 минут назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать! Вот, автобыдло, и выпендрилась, как всегда!
ответить

1234

9 минут назад
А кто такой "момачек с коляской "
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555

11 минут назад
Парковка вторым рядом..... читайте КоАП
ответить

обычно

12 минут назад
иносраное гавнецо хорошо горит
ответить

48

25 минут назад
Сх5 скоро проводка замкнет у наглеца
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Липчанин

44 минуты назад
Уваркиной, в достаточном количестве ,это сколько? купил машину - купи гараж,чмо.
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Липчанин

45 минут назад
автомобильные нищеброды,насосут на тазы,а что дальше делать ума нет,выкидыши шалав.
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Уваркиной

47 минут назад
Хай с этими парками, сделай парковки во дворах в достаточном количестве
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