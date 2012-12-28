Липецкая вечЁрка: сгоревшая крыша, когда закончатся ремонты трех школ, и публичное обсуждение бюджета

Сегодня, 11 ноября, пожарные спасли четверых человек из горящего дома, сразу три школы обещают отремонтировать до конца 2026 года, и от липчан ждут предложения по бюджету региона на ближайшие три года.