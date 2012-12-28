Липецкая вечЁрка: сгоревшая крыша, когда закончатся ремонты трех школ, и публичное обсуждение бюджета
Общество
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57 минут назад
Липецкая вечЁрка: сгоревшая крыша, когда закончатся ремонты трех школ, и публичное обсуждение бюджета
Сегодня, 11 ноября, пожарные спасли четверых человек из горящего дома, сразу три школы обещают отремонтировать до конца 2026 года, и от липчан ждут предложения по бюджету региона на ближайшие три года.
«Ого, в каких домах живут люди: первый этаж уже под землю ушел», — удивился Гость53.
«Старинное здание, памятник архитектуры, пережило две войны, и спустя 81 год после войны загорелось. Возгорание кровли не первое в Ельце. Зимой горела кровля на одной 5-ке», — добавил комментатор.
«Красивое здание. Очень жаль. Но главное, что все целы, живы и здоровы», — считает Буба.
К середине декабря подрядчики должны закончить ремонты трёх школ: № 21, 48 и 77. Обновление зданий началось летом.
Мэр Михаил Щербаков сегодня посмотрел, как продвигаются ремонты. Их вполне реально закончить к сроку. К сожалению, не на все, что хотелось обновить, есть деньги: фасады школ останутся старыми, поменяли только так называемые внутренности, но и это немало.
Комментаторы GOROD48 раскритиковали школьные ремонты.
«А в 21 школе не то что мебель не заменят в ходе капремонта, так родителей заставляют за свой счет делать ремонт в классах, потому что после этого, так называемого капремонта, там разруха», — пожаловался Гость.
«А в 68 школе у замдиректора, когда там делали ремонт, к строителям были вопросы, а теперь все мерзнут», — сообщил смех.
«В 50-й школе после такого ремонта нет раздевалки. Кабинет труда для мальчиков уничтожен. Покрасили стены в другой цвет — вот и весь ремонт», — добавил ВН.
«Молодцы. Сразу все школы за раз никто не сможет отремонтировать, к сожалению, но дальше больше», — Буба был единственным, кто похвалил строителей.
И еще про строительство, но с судебным оттенком. За ремонт Плехановсого моста субподрядчик — липецкая компания «СТК» отсудила у подрядчика — «Уваровской передвижной механизированной колонны № 22» почти 6,5 миллиона рублей.
«СТК» оснастила мост средствами транспортной безопасности, но деньги за субподряд ей пришлось выбивать через суд.
Любой липчанин может предложить финансовую инициативу в трехлетний бюджет Липецкой области.
Публичные слушания по проекту бюджета пройдут18 ноября в большом зале правительства на площади Ленина-Соборной, 1. Свои соображения можно отправить письменно до часа дня 17 ноября по адресу: Липецк, площадь Ленина-Соборная, дом 1, или по электронной почте (oblsovet@lipetsk.ru). Или оставить в социальных сетях областного Совета — до трёх часов дня 17 ноября.
По проекту, доходы бюджета в 2027 году составят 92 миллиарда 128 миллионов рублей, расходы — 100 миллиардов 907 миллионов рублей, дефицит — 8 миллиардов 778 миллионов рублей.
Сегодня ночью в Липецке столбики термометров могут опуститься до 0 градусов. Завтра ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит от +3 до +5 градусов.
В лесхозах уже с нетерпением ждут морозов, чтобы начать заготовку сосен к новому году. К предстоящим праздникам срубят 30 тысяч деревьев, специально для этого посаженных несколько лет назад.
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