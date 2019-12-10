Автохам решил выбросить свой автомобиль? (ФОТО)

Парковка на улице Фрунзе озадачивает.

Сегодня в нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем автохамов, фото всего одной машины. Зато какой!

Мы уже не раз отмечали, что автохамы не уважают никого кроме самих себя. Но тот, что на снимках, похоже, не любит и себя. Это же надо было так припарковать машину, что с первого раза и не поймешь – он ее оставил возле мусорки на время или решил выбросить?!







Автор снимков резонно замечает, что парковка возле контейнеров, которая препятствует вывозу мусора, ничем не лучше оставленных на тротуаре авто. Фотографии сделаны на улице Фрунзе возле дома № 30 вчера, 9 декабря в 15:30.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.