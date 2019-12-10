Общество

сегодня, 15:12

Автохам решил выбросить свой автомобиль? (ФОТО)

7 1006
#Автохамы #машины #парковки
2
Автохам решил выбросить свой автомобиль? (ФОТО)

Парковка на улице Фрунзе озадачивает.

Сегодня в нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем автохамов, фото всего одной машины. Зато какой!

Мы уже не раз отмечали, что автохамы не уважают никого кроме самих себя. Но тот, что на снимках, похоже, не любит и себя. Это же надо было так припарковать машину, что с первого раза и не поймешь – он ее оставил возле мусорки на время или решил выбросить?!

2.jpg

Автор снимков резонно замечает, что парковка возле контейнеров, которая препятствует вывозу мусора, ничем не лучше оставленных на тротуаре авто. Фотографии сделаны на улице Фрунзе возле дома № 30 вчера, 9 декабря в 15:30.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

7 1006
#Автохамы #машины #парковки
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

1 минуту назад
Выбить * бросить один покет внутрь , дальше её заполнят по инерции целиком .
ответить

УХ ТЫ

2 минуты назад
НУ КА НЕ УДАЛЯТЬ МОЙ КОММЕНТАРИЙ !!!! МУСОРНАЯ РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ , НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ В КАРМАНЫ КРАХОБОРАМ !!! ПОКАЖИТЕ ФОТО МЭРУ , ПУСТЬ ИХ ТАМ ВСЕХ ОТМАТЕРИТ !!!
ответить

Перри Мейсон

37 минут назад
Что -то маловато фото. Всех автохамов победили, или лень по такой погоде на улице появляться?
ответить

Коллеги, Это П****Ц

39 минут назад
Центр города - как помойка, ужас... просто позор липецким властям
ответить

Учить тоже

42 минуты назад
Надо парковаться или это от человека зависит
ответить

indezit

45 минут назад
Привычная среда обитания свинорусни.
ответить

вв

50 минут назад
...за мусор обдирают а мусор не вывозят .....и везде так
ответить

Еще в рубрике

На карантин отправили сразу 5 классов одной липецкой школы
#карантин
На карантин отправили сразу 5 классов одной липецкой школы

12 минут назад

Общество
Спасатели нашли тело 45-летнего рыбака
#пропавшие без вести
6
Спасатели нашли тело 45-летнего рыбака

сегодня, 14:45

Общество
В тюрьмах просторнее, чем в липецких школах
#образование
12
В тюрьмах просторнее, чем в липецких школах

сегодня, 14:41

Общество
Липчане чаще использовали карты для оплаты, чем для снятия наличных
#банковские карты
9
Липчане чаще использовали карты для оплаты, чем для снятия наличных

сегодня, 13:44

Общество
Конституция РФ, блокнот, ручка и паспорт гражданина России
#День Конституции
16
Конституция РФ, блокнот, ручка и паспорт гражданина России

сегодня, 12:52

Общество
Автобус- «гармошка» возвращается в Липецк
#транспорт
42
Автобус- «гармошка» возвращается в Липецк

сегодня, 11:37

Общество