Общество

сегодня, 14:45

Все бюджетные организации области будут обслуживать всего в нескольких бухгалтериях

18 1408
#оптимизация
3
Все бюджетные организации области будут обслуживать всего в нескольких бухгалтериях

В 2020 года начнут работу ведомственные центры бухгалтерского учета.

Месяц тому назад глава региона Игорь Артамонов на стратегической сессии областной администрации пригрозил тотальным контролем за всеми попадающими в 2020 году под бюджетное финансирование проектами и пообещал оцифровать и оптимизировать все, что только возможно.

- В органах власти подраздуты штаты. Мы сольем в одно несколько управлений, сольем многие подведомственные учреждения. Все высвобожденные средства будут идти в инвестиции и на повышение фонда оплаты труда работников бюджетных организаций, - заявил губернатор.

Как стало известно GOROD48, уже в следующем году планируется создание ведомственных центров бухгалтерского учета в регионе. Для сферы здравоохранения будет создана своя единая бухгалтерия, для сферы образования - своя и так далее по всем ведомствам. Начало такой работе положило созданное в начале этого года ОБУ «Центр бухгалтерского учета», формирующего единую методологию ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности с использованием современных информационных технологий и средств мониторинга.

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- Созданием ведомственных центров бухгалтерского учета станет возможным повышение качества ведения бюджетного учета на основе единых методологии и стандартов, контроль и прозрачность финансовых операций, сокращение бюджетных расходов, - прокомментировали GOROD48 новацию в пресс-службе администрации области.

Сколько работников существующих ныне сотен бухгалтерий бюджетных организаций и предприятий будет высвобождено при создании ведомственных центров бухгалтерского учета и какие варианты трудоустройства им будут предложены? Какие средства будут высвобождены в результате такой оптимизации и на что будут потрачены? Ответы на эти вопросы в администрации области готовы будут дать в ближайшее время.

фото: vnnews.ru
18 1408
#оптимизация
3

Комментарии (18)

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давай, Артамон, жги!

7 минут назад
Рядовых сотрудников сокращай, а начальников типа Божко - плоди побольше! Без них мы не проживем!
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Катерина

8 минут назад
Давно пора было так сделать. Только для чего противоположные действия совершали ранее? У детских садов города была единая бухгалтерия. Для экономии бюджетных средств распихали её сотрудников по садам. "Присосав" тем самым к фонду оплаты труда детских садов по 2-4 лишних рта. Теперь снова-здорова! Но мы (рядовые сотрудники детских садов) совсем не против: "Заберите этих бездарей от нас снова!".
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Ужас,что твориться....все хуже и хуже

11 минут назад
Да вот, а хотят с народа начать. И кто будет работать в этой централизованной бухгалтерии такие же родственники ,братья и сватья.
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Опять не в ту степь...

18 минут назад
Раздуты бухгалтерии в многочисленных управлениях и департаментах. Бухгалтеры с начальниками, сами себе премии выписывают, по разному поводу, а сотрудникам, на усмотрение начальника, объедки с барского стола. Раньше была единая бухгалтерия в администрации, несколько человек и справлялись. Но в администрации нельзя сокращать, там же все родственники и друзья. Там смело половину сократить и ни кто не заметит.
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good

23 минуты назад
Серому. Это понятно, что иногда, чтобы сделать шаг вперёд, надо получить пинка под зад. Без работы может и не остануться. Бухгалтер может и в пятерочке продавцом поработать, вопрос в квалификации и доходах.
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бухгалтер

29 минут назад
Серый, а какой стресс эти 300 человек получили? Где ,в городе, в основном для женщин работа?
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Серый

36 минут назад
good, год назад закрыли " куриное царство" 300 человек просто выбросили за забор. Но ни один не умер, все нашли работу,так что работы в городе много,только заработки маленькие.
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Серый

41 минуту назад
Может быть это и правильно. Директора - хозяева, бухгалтера- как лавки ,хозяина не укусят, а работягу согласны ободрать как липку. Премию не дать, доплат не положено, вредности нет. А13-тую ежегодно себе выписывают.
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good

42 минуты назад
Нет никакой связи между бухгалтерией и подраздутыми штатами в органах власти. Ни о каком повышении качества учёта и отчётности не может быть и речи. Сотни людей останутся без работы. Бездарное руководство области не понимает всей серьёзности и ответственности за данную оптимизацию. Мы уже оптимизировали автостанцию Сокол. Геноцид продолжается.
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Родители

42 минуты назад
Люди грамотные, далеко пойдут.....
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