Общество
сегодня, 14:45
Все бюджетные организации области будут обслуживать всего в нескольких бухгалтериях
18 1408
В 2020 года начнут работу ведомственные центры бухгалтерского учета.
Месяц тому назад глава региона Игорь Артамонов на стратегической сессии областной администрации пригрозил тотальным контролем за всеми попадающими в 2020 году под бюджетное финансирование проектами и пообещал оцифровать и оптимизировать все, что только возможно.
- В органах власти подраздуты штаты. Мы сольем в одно несколько управлений, сольем многие подведомственные учреждения. Все высвобожденные средства будут идти в инвестиции и на повышение фонда оплаты труда работников бюджетных организаций, - заявил губернатор.
Как стало известно GOROD48, уже в следующем году планируется создание ведомственных центров бухгалтерского учета в регионе. Для сферы здравоохранения будет создана своя единая бухгалтерия, для сферы образования - своя и так далее по всем ведомствам. Начало такой работе положило созданное в начале этого года ОБУ «Центр бухгалтерского учета», формирующего единую методологию ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности с использованием современных информационных технологий и средств мониторинга.
- Созданием ведомственных центров бухгалтерского учета станет возможным повышение качества ведения бюджетного учета на основе единых методологии и стандартов, контроль и прозрачность финансовых операций, сокращение бюджетных расходов, - прокомментировали GOROD48 новацию в пресс-службе администрации области.
Сколько работников существующих ныне сотен бухгалтерий бюджетных организаций и предприятий будет высвобождено при создании ведомственных центров бухгалтерского учета и какие варианты трудоустройства им будут предложены? Какие средства будут высвобождены в результате такой оптимизации и на что будут потрачены? Ответы на эти вопросы в администрации области готовы будут дать в ближайшее время.
фото: vnnews.ru
- В органах власти подраздуты штаты. Мы сольем в одно несколько управлений, сольем многие подведомственные учреждения. Все высвобожденные средства будут идти в инвестиции и на повышение фонда оплаты труда работников бюджетных организаций, - заявил губернатор.
Как стало известно GOROD48, уже в следующем году планируется создание ведомственных центров бухгалтерского учета в регионе. Для сферы здравоохранения будет создана своя единая бухгалтерия, для сферы образования - своя и так далее по всем ведомствам. Начало такой работе положило созданное в начале этого года ОБУ «Центр бухгалтерского учета», формирующего единую методологию ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности с использованием современных информационных технологий и средств мониторинга.
- Созданием ведомственных центров бухгалтерского учета станет возможным повышение качества ведения бюджетного учета на основе единых методологии и стандартов, контроль и прозрачность финансовых операций, сокращение бюджетных расходов, - прокомментировали GOROD48 новацию в пресс-службе администрации области.
Сколько работников существующих ныне сотен бухгалтерий бюджетных организаций и предприятий будет высвобождено при создании ведомственных центров бухгалтерского учета и какие варианты трудоустройства им будут предложены? Какие средства будут высвобождены в результате такой оптимизации и на что будут потрачены? Ответы на эти вопросы в администрации области готовы будут дать в ближайшее время.
фото: vnnews.ru
18 1408
давай, Артамон, жги!
Катерина
Ужас,что твориться....все хуже и хуже
Опять не в ту степь...
good
бухгалтер
Серый
Серый
good
Родители