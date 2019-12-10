57 минут назад
Почему нынешние результаты волейболисток «Липецка» войдут в историю
До этого нашей команде требовался целый сезон, чтобы выиграть такое же количество матчей, как теперь за неполный первый круг.
Липецкие волейболистки в Уфе сумели выиграть все четыре матча 3-го тура Высшей лиги. В заключительной встрече нашей команде противостояла местная «Уфимочка-УГНТУ», но статус хозяйки площадки во второй раз за несколько дней не помог ей в противостоянии с липецкой командой, на этот раз наши девчата победили – 3:0.
Сопротивление хозяек ослабевало с каждой партией, что отразилось на счете – 25:22, 25:19, 25:17. «Липецк» играл в свое удовольствие, несколько девушек блеснули результативностью: Ирина Сазонова – 20 очков, капитан команды Анна Сотникова – 13, Софья Кирикова – 11, Ирина Дросман – 8, причем ровно половину из них – на блоке.
Сейчас «Липецк» является единоличным лидером Высшей лиги. На счету нашей команды уже 10 побед в 11-ти матчах – это лучший старт в новейшей истории команды – с 2015 года, когда она вернулась в Высшую лигу «А» из низших дивизионов.
Ранее «Липецку» требовался почти целый чемпионат, чтобы выиграть такое количество матчей. К примеру, в прошлом сезоне-2018/19 подопечные Андрея Смирнова выиграли 11 встреч за целый турнир, в том числе 4 – на тай-брейке. Т.е. чистых побед за сезон «Липецк» одержал 7, а за неполный первый круг текущего розыгрыша уже 10. В сезоне 2017/18 липчанки победили 14 раз (6 на тай-брейке), в сезоне 2016/17 – 17 (4).
Игры 4-го тура «Липецк» проведет в Тюмени с 25 по 28 декабря, там соперницами наших девчат станут местная команда и дублерши екатеринбургской «Уралочки». С ними предстоит провести по два матча. А в Липецке команда сыграет в 5-й туре лишь 23-26 января будущего года. Увы, из-за причуд календаря, переведенного на так называемую туровую систему (команды собираются в одном городе и сразу проводят между собой много матчей), болельщики лишены возможности часто видеть вживую сильнейший состав «Липецка» за долгие годы. Получается «любовь по переписке».
Высшая лига «А». Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В(5)
|
П(5)
|
С:П
|
О
|
1
|
Липецк
|
11
|
10(0)
|
1(1)
|
32:4
|
31
|
2
|
Спарта
|
11
|
9(1)
|
2(2)
|
31:10
|
28
|
3
|
Северянка
|
11
|
8(1)
|
3(1)
|
27:16
|
24
|
4
|
Тулица
|
11
|
8(3)
|
3(2)
|
28:17
|
23
|
5
|
Уфимочка-УГНТУ
|
11
|
6(1)
|
5(2)
|
24:19
|
19
|
6
|
Уралочка-УрГЭУ
|
11
|
6(1)
|
5(2)
|
24:21
|
19
|
7
|
Приморочка
|
11
|
6(2)
|
5(0)
|
20:20
|
16
|
8
|
Тюмень-ТюмГУ
|
11
|
4(1)
|
7(2)
|
19:25
|
13
|
9
|
Динамо-УОР
|
11
|
4(2)
|
7(1)
|
17:27
|
11
|
10
|
ЮЗГУ-Атом
|
11
|
4(3)
|
7(1)
|
16:27
|
10
|
11
|
Луч
|
11
|
1(0)
|
10(0)
|
6:31
|
3
|
12
|
Импульс
|
11
|
0
|
11(1)
|
6:33
|
1