Почему нынешние результаты волейболисток «Липецка» войдут в историю

До этого нашей команде требовался целый сезон, чтобы выиграть такое же количество матчей, как теперь за неполный первый круг.

Липецкие волейболистки в Уфе сумели выиграть все четыре матча 3-го тура Высшей лиги. В заключительной встрече нашей команде противостояла местная «Уфимочка-УГНТУ», но статус хозяйки площадки во второй раз за несколько дней не помог ей в противостоянии с липецкой командой, на этот раз наши девчата победили – 3:0.

Сопротивление хозяек ослабевало с каждой партией, что отразилось на счете – 25:22, 25:19, 25:17. «Липецк» играл в свое удовольствие, несколько девушек блеснули результативностью: Ирина Сазонова – 20 очков, капитан команды Анна Сотникова – 13, Софья Кирикова – 11, Ирина Дросман – 8, причем ровно половину из них – на блоке.

Сейчас «Липецк» является единоличным лидером Высшей лиги. На счету нашей команды уже 10 побед в 11-ти матчах – это лучший старт в новейшей истории команды – с 2015 года, когда она вернулась в Высшую лигу «А» из низших дивизионов.

Ранее «Липецку» требовался почти целый чемпионат, чтобы выиграть такое количество матчей. К примеру, в прошлом сезоне-2018/19 подопечные Андрея Смирнова выиграли 11 встреч за целый турнир, в том числе 4 – на тай-брейке. Т.е. чистых побед за сезон «Липецк» одержал 7, а за неполный первый круг текущего розыгрыша уже 10. В сезоне 2017/18 липчанки победили 14 раз (6 на тай-брейке), в сезоне 2016/17 – 17 (4).

Игры 4-го тура «Липецк» проведет в Тюмени с 25 по 28 декабря, там соперницами наших девчат станут местная команда и дублерши екатеринбургской «Уралочки». С ними предстоит провести по два матча. А в Липецке команда сыграет в 5-й туре лишь 23-26 января будущего года. Увы, из-за причуд календаря, переведенного на так называемую туровую систему (команды собираются в одном городе и сразу проводят между собой много матчей), болельщики лишены возможности часто видеть вживую сильнейший состав «Липецка» за долгие годы. Получается «любовь по переписке».

Высшая лига «А». Положение команд