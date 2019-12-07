Липецким волейболисткам все равно кого обыгрывать?

Продолжает побеждать в Высшей лиге волейбольный Липецк. В 3-м туре чемпионата России в Уфе вслед за поверженным «Динамо-Казань-УОР»не выдержала атак нашей команды местная «Уфимочка-УГНТУ», счет матча – 3:1 в пользу липчанок.

Хозяйки трафлекса представлялись именно той командой, которая в родных стенах может дать бой новоиспеченному лидеру Высшей лиги.

Собственно башкирские волейболистки его и дали, но все равно все закончилось в пользу подопечных Андрея Смирнова. Первый сет липчанки оставили за собой в самой концовке – 25:23. Затем «Липецк» победил – 25:17, и лишь в третьей партии немного не дожал – 23:25. Решающий четвертый отрезок наша команда оставила за собой – 25:21.

Самой результативной на этот раз стала Ирина Сазонова, набравшая 20 очков. По 17 очков принесли капитан команды Анна Сотникова и украинка Ирина Дросман, причем последняя 6 баллов набрала на блоке.

Главный конкурент липчанок нижегородская «Спарта» игры 3-го тура проводит в Курске. Там волжанки испытывают проблемы – поражение в первом матче от местного «ЮЗГУ-Атома» - 3:2 и победа над «Тулицей» лишь на тай-брейке- 3:2. У «Липецка» и «Спарты» одинаковое количество выигранных матчей – 8 из 9-ти (с недавних пор это главный показатель в турнирной таблице), но у липчанок уже больше очков – 25 против 24-х.

Сегодня Смирнов и его команда лпять встречаются с соперницами из Казани, а завтра во второй раз померяются силами с уфимским клубом.