«На Константинополь!»

Елецкие реконструкторы достраивают лодку, на которой планирует пересечь Черное море и дойти до Стамбула

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Журналисты GOROD48 побывали на базе ВИК «Копье», где реконструкторы достраивают реплику скандинавских кораблей.Огромный драккар стоит на базе реконструкторов «Копья» под навесом, на улице. В помещении, как предыдущие пять лодок, его строить не получается, судно слишком большое. Корабль готов уже на 80%. Раньше клубы реконструкций в России никогда не воссоздавали копий лодок таких размеров. И тем более не совершали походов, который задумали, и осуществляют елецкие реконструкторы. Хотя, «елецкие» это определение условное, как географическая привязка. Работают над лодкой, и вообще, объединились в военно-историческом клубе «Копье» реконструкторы из разных городов – из Москвы, Тулы, Воронежа.Свежие стружки и опилки, запах дерева, возвышающиеся деревянные борта драккара - на базе елецких «викингов» словно на судостроительной верфи древних времен. Руководитель ВИК «Копье» Павел Семенов уже опытный корабел, подсказывает волонтерам, где, что и как нужно сделать, довести до ума.- Мы ее строим корабль пятый год, - говорит Павел. – Строительство производится за счет самих реконструкторов, поэтому оно осуществляется не так быстро. - Длина лодки 18 метров, ширина – 3 метра, 20 сантиметров. Рассчитан драккар на 26 гребцов и рулевого. Весь экипаж – 27 человек. Но, не думаю, что мы будем ходить полным экипажем, если только в гонках каких-то участвовать.На лето-2020 реконструкторы запланировали обойти Черное море по маршруту: Тамань – Варна – Стамбул – мыс Керемпе – Тамань. Так, по словам Павла Семенова, ходили древние русичи.Этот поход – продолжение двух предыдущих, с верховий Дона. Он должен закончится в Константинополе, то есть, Стамбуле. Походы древних русичей современные реконструкторы в один «присест» повторять не стали. Слишком разные задачи у русичией и россиян увлеченных историей. Первый поход по запланированному маршруту был совершен в 2010 году от Ельца до Азова, второй в 2014-м году от Азова до Тамани. Этот же, до Стамбула будет последним в серии.Реконструкторы, и вне запланированного глобального проекта, не сидели сложа руки. Кроме всем нам знакомых фестивалей – «Русборга», «Ладейного поля», реконструкторы ходили на других построенных ранее судах, размером меньшим, по Белому морю и по рекам Сибири и Урала.- Зачем нам все это надо? Современный мир становится все более интерактивным, современный человек отличается от человека XIX-XX века. Когда, к примеру, мы были маленькими, нас водили в музеи, и нам было этого достаточно, то современные дети, подростки, на кого ориентирована вся наша деятельность, уже хотят все потрогать своими руками. Им недостаточно просто посмотреть, они уже привыкли, например, в компьютерной игре, управлять персонажем. Мы, реконструкторы, такую возможность предоставляем и в реальной жизни, - говорит Павел Семенов.