Житель Ростовской области украл из магазинов Липецка десятки кассовых ящиков

Преступления 26-летний мужчина совершал после работы.

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17 ноября в полицию заявлением о краже кассового ящика обратился владелец магазина. Мужчина пояснил, что в магазине взломали похитил кассовый ящик стоимостью 5000 рублей, с находившимися в нем деньгами. Сотрудниками уголовного розыска в тот же день удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый житель Ростовской области. Известно, что на момент совершения преступления задержанный уже был осужден за аналогичное преступление, совершённое в Ростовской области.



«В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый живет и работает в Липецке уже несколько месяцев. В свободное от работы время, преимущественно ночью, он совершал кражи кассовых аппаратов из торговых павильонов», - сообщили в пресс-слоужбе УМВД РФ по Липецкой области.



Оперативники располагают сведениями о причастности задержанного почти к двум десяткам таких краж.



Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Сейчас 26-летний мужчина заключен под стражу.





