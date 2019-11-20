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Житель Ростовской области украл из магазинов Липецка десятки кассовых ящиков

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#кража
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Житель Ростовской области украл из магазинов Липецка десятки кассовых ящиков

Преступления 26-летний мужчина совершал после работы. 

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17 ноября в полицию заявлением о краже кассового ящика обратился владелец магазина. Мужчина пояснил, что в магазине взломали  похитил кассовый ящик стоимостью 5000 рублей, с находившимися в нем деньгами. Сотрудниками уголовного розыска в тот же день удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый житель Ростовской области. Известно, что на момент совершения преступления задержанный уже был осужден за аналогичное преступление, совершённое в Ростовской области.

«В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый живет и работает в Липецке уже несколько месяцев. В свободное от работы время, преимущественно ночью, он совершал кражи кассовых аппаратов из торговых павильонов», - сообщили в пресс-слоужбе УМВД РФ по Липецкой области.

Оперативники располагают сведениями о причастности задержанного почти к двум десяткам таких краж. 

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава, предусмотренного  п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до  5 лет.

Сейчас 26-летний мужчина заключен под стражу.


889
#кража
1

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