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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: мост через водохранилище, президиум чиновников и эвтаназия
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 15 ноября.
Больше всего комментариев читатели сегодня оставили под сообщением о строительстве моста через водохранилище. Восточный обход Липецка запроектирован с двумя полосами движения шириной по 3,75 м. В районе пересечения Восточного обхода с автодорогой «Липецк-Грязи» предусматривается транспортная развязка в разных уровнях. 59-метровый мост возведут на развилке Липецк-Плеханово-Грязи, другой путепровод длиной 72 метра - у села Ярлуково. Главная «фишка» проекта - мост длиной 364,4 метра, который пройдет через Матырское водохранилище, в народе называемом Липецким морем.
Не менее активно липчане обсуждали известие насчет реорганизации региональной администрации. В Липецкой области из чиновников создают президиум, а также в региональной администрации исчезнут несколько управлений и появятся новые.
«Эвтаназия по-липецки: пенсионер забил тяжелобольную жену молотком». 11 ноября жительница Липецка, пришедшая в гости к своим престарелым родителям, увидела страшную картину - залитых кровью отца и мать. Приехавшие медики констатировали смерть 80-летнего мужчины - он истек кровью от колото-резаной раны живота. А вот его 80-летняя жена, у которой оказалась разбита голова, оказалась жива. Женщину госпитализировали, стабилизировали в стационаре и теперь ее жизнь - вне опасности. Пенсионерка рассказала ужасающую причину произошедшего.
Тем временем завершает реконструкция парка Металлургов. Даже в 9 утра в парке много посетителей. Кто-то гуляет с собакой, кто-то выбрался на прогулку всей семьей, кто-то, думая о своем, кормит белок. У тех, кто часто бывает в парке, белки уже стали ручными. На фоне этой утренней идиллии завершаются работы по реконструкции парка. Рабочие продолжают монтаж удобных лавочек и во всю трудятся над создание второго большого «марсианского» детского городка. «Если погода нам позволит, то уже в следующие выходные сможем сказать, что реконструкция завершена».
Не менее активно липчане обсуждали известие насчет реорганизации региональной администрации. В Липецкой области из чиновников создают президиум, а также в региональной администрации исчезнут несколько управлений и появятся новые.
«Эвтаназия по-липецки: пенсионер забил тяжелобольную жену молотком». 11 ноября жительница Липецка, пришедшая в гости к своим престарелым родителям, увидела страшную картину - залитых кровью отца и мать. Приехавшие медики констатировали смерть 80-летнего мужчины - он истек кровью от колото-резаной раны живота. А вот его 80-летняя жена, у которой оказалась разбита голова, оказалась жива. Женщину госпитализировали, стабилизировали в стационаре и теперь ее жизнь - вне опасности. Пенсионерка рассказала ужасающую причину произошедшего.
Тем временем завершает реконструкция парка Металлургов. Даже в 9 утра в парке много посетителей. Кто-то гуляет с собакой, кто-то выбрался на прогулку всей семьей, кто-то, думая о своем, кормит белок. У тех, кто часто бывает в парке, белки уже стали ручными. На фоне этой утренней идиллии завершаются работы по реконструкции парка. Рабочие продолжают монтаж удобных лавочек и во всю трудятся над создание второго большого «марсианского» детского городка. «Если погода нам позволит, то уже в следующие выходные сможем сказать, что реконструкция завершена».
Gan