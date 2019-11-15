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Эвтаназия по-липецки: пенсионер забил тяжелобольную жену молотком

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#убийство #самоубийство
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Эвтаназия по-липецки: пенсионер забил тяжелобольную жену молотком

а потом решил уйти из жизни сам.

11 ноября жительница Липецка, пришедшая в гости к своим престарелым родителям, увидела страшную картину: залитых кровью отца и мать.

Приехавшие медики констатировали смерть 80-летнего мужчины - он истек кровью от колото-резаной раны живота. А вот его 80-летняя жена, у которой оказалась разбита голова, оказалась жива. Женщину госпитализировали, стабилизировали в стационаре и теперь ее жизнь - вне опасности.

Еще до приезда "скорой помощь" 80-летняя женщина смогла рассказать дочери о том, что случилось. По ее словам, муж несколько раз высказывал желание уйти из жизни вместе с супругой, чтобы облегчить жизнь родственникам (женщина была лежачей больной). 11 ноября он взял молоток и нанес им несколько ударов ей по голове. Возможно, сочтя жену убитой, он нанес смертельные раны себе.

- По данному факту в отношении подозреваемого в убийстве возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и по пункту "в" части второй статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь СУ СК РФ в Липецкой области Юлия Кузнецова.

фото: region29.ru
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#убийство #самоубийство
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Комментарии (8)

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Вася

8 минут назад
Молоточком тюк по темечку
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судья

22 минуты назад
Деду надо максимальный срок дать - вечно...
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это вам не в СССР

50 минут назад
у Путина народ живет все путем . даже старики в 65 бодры и полны сил работать на благо капитализма.
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Дима

55 минут назад
Автор статьи прочитай что такое эвтаназия
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мужик

57 минут назад
Жуть достигла дна? Это телевизор с пропагандистскими сериалами о бандеровцах, американцах, маньяках довёл население до безумия или это наши потаённые скрепы?
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Мама Стифлера

сегодня, 11:06
Страшно читать. Видимо были все-таки причины у старика думать таким образом. Не бросайте своих стариков, они же вас с пеленок поднимали, а теперь заброшены
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Мария

сегодня, 11:00
жуть-то какая... Мало того, что и так не ходячая тяжелобольная, так теперь еще с головой пробитой на детях и папку убийцу-самоубийцу хоронить...
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город 48

сегодня, 10:57
к чему такое красочное фото и громкое название статьи, проявите уважение
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