Эвтаназия по-липецки: пенсионер забил тяжелобольную жену молотком

а потом решил уйти из жизни сам.

11 ноября жительница Липецка, пришедшая в гости к своим престарелым родителям, увидела страшную картину: залитых кровью отца и мать.



Приехавшие медики констатировали смерть 80-летнего мужчины - он истек кровью от колото-резаной раны живота. А вот его 80-летняя жена, у которой оказалась разбита голова, оказалась жива. Женщину госпитализировали, стабилизировали в стационаре и теперь ее жизнь - вне опасности.



Еще до приезда "скорой помощь" 80-летняя женщина смогла рассказать дочери о том, что случилось. По ее словам, муж несколько раз высказывал желание уйти из жизни вместе с супругой, чтобы облегчить жизнь родственникам (женщина была лежачей больной). 11 ноября он взял молоток и нанес им несколько ударов ей по голове. Возможно, сочтя жену убитой, он нанес смертельные раны себе.



- По данному факту в отношении подозреваемого в убийстве возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и по пункту "в" части второй статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь СУ СК РФ в Липецкой области Юлия Кузнецова.



фото: region29.ru