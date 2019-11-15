«Мы раньше и не знали, что в Липецке есть такой парк!»

Реконструкция парка Металлургов вышла на финишную прямую.

Уникальные для Липецка детские городки, ряды светящихся столбов, клумбы из металла, внушительный амфитеатр и велодорожки. Все это уже сегодня — парк Металлургов. Многие липчане помнят парк таким, каким он был еще год назад — плохое дорожное покрытие, старые лавочки, темные тропинки. Теперь парк в Левобережье — настоящая конфетка. Оказалось, что до его реконструкции не все горожане знали, что в Липецке вообще есть парк Металлургов.- Мы приезжаем сюда гулять каждую неделю. Путь неблизкий — едем с 26 микрорайона. Дочери здесь очень нравится, здесь очень много интересного есть для деток — и лабиринты, и горки. До того, как парк реконструировали, мы и не знали, что в Липецке есть парк Металлургов, - говорит молодая мама Алёна. - Парк нам очень нравится, любим кормить здесь голубей.Даже в 9 утра в парке много посетителей. Кто-то гуляет с собакой, кто-то выбрался на прогулку всей семьей, кто-то, думая о своем, кормит белок. У тех, кто часто бывает в парке, белки уже стали ручными. Диким животным уже начали давать клички. Например, одну из белочек называют то Люсей, то Машей. Животные охотно принимают угощение из рук и даже карабкаются по штанам людей, чтобы забрать лакомство.На фоне этой утренней идиллии завершаются работы по реконструкции парка. Рабочие продолжают монтаж удобных лавочек и во всю трудятся над создание второго большого «марсианского» детского городка.Его «старший брат» этим летом украсил центральную аллею. Совсем скоро будет готова площадка побольше, она расположится справа от первого детского городка. Она будет представлять собой 2-х метровое углубление с искусственным рельефом, горками и другими объектами для интересного детского времяпрепровождения. На месте фонтана, что был возле лыжной базы, теперь стильные павильоны для кафе. Здесь же располагаются туалеты.Слева от павильонов, ближе к «Спортпарку», уже готовы две спортивные площадки для мини-футбола и баскетбола.Идем дальше в сторону СК «Нептун», а там уже готовы велодорожки и удобная развязка с дорогой для автомобилистов. Здесь установили же такие световые столбы, как и на центральной аллее.Рядом с развязкой уже готов внушительный амфитеатр. На огромную сцену ведут деревянные ступени, ряды для сидений стильно оформлены камнем.А вот заглавный для парка материал — металл — использовали для создания клумб-лодочек и ограждения. Вместе все эти элементы благоустройства хорошо гармонируют с общей концепцией парка - слияния индустрии и природы.- В целом, парк уже готов. Осталось только завершить строительство туалета на шесть кабинок и поставить оборудование в новом детском городе, - рассказал GOROD48 представитель подрядчика по реконструкции парка Металлургов Роман Буянов. - На финальной стадии ограждение периметра парка, отделка внутренних помещений кафе. Завершаем монтаж лавочек, разметку спортивных площадок. Полностью смонтировано осветительное оборудование и система видеонаблюдения. Если погода нам позволит, то уже в следующие выходные сможем сказать, что реконструкция завершена.Напомним, реконструкция парка Металлургов стала совместным проектом металлургического комбината и администрации Липецка. Этой зимой эксперты Front Аrchitecture разработали уникальную концепцию реконструкции парка, созданную с учетом максимального сохранения зеленой зоны. Работы по обновлению зоны отдыха стартовали в апреле, а уже к середине лета была открыта первая очередь реконструкции — центральная аллея. За время реконструкции удалось преобразить прогулочную зону парка: была обновлена центральная колоннада, установлены уникальные светодиодные фонари, на главной аллее теперь находятся инсталляции и тропинка-слалом, эргономичные лавочки, гравийные и прорезиненные дорожки. За счет перепланировки центральная пешеходная зона увеличилась в два раза, к тому же увеличилась площадь зеленых насаждений. Горожане сразу оценили перемены, и парк стал одной из топ-локаций для проведения фотосессий и семейного отдыха.