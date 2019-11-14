Новости в instagram

33 минуты назад

Липецкая вечЁрка: розыск мужчины, зарплаты медиков и мошенничество

299
#вечерка
Липецкая вечЁрка: розыск мужчины, зарплаты медиков и мошенничество

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 14 ноября.

На 14-летнюю школьницу в лифте напал развратник: липчан просят его опознать. Сегодня это сообщение максимально привлекло внимание читателей. Днем 3 октября 2019 года 14-летняя школьница возвращалась домой после уроков. Подозреваемый, проследовав за ней, зашел в подъезд дома по улице Крылова в Липецке, и в кабине лифта совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. О противоправных действиях в правоохранительные органы заявили родители школьницы. Сейчас ведется розыск подозреваемого. Липчан просят о помощи в розыске мужчины.

Сегодня утром на окружной трассе в районе полигона для стрельбы произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Черри». По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал водитель «Лады». Он погиб на месте ДТП. Тем временем разбившего машины у «Линии» водителя лишили прав. Водитель отрицает то, что он дрифтовал на парковке. Мужчина говорит, что авария произошла из-за кошки, которая внезапно бросилась ему под колеса. Спасая животное, автомобилист ушел в занос.

Работники статистики выяснили, что липецкие медики занимают второе место по зарплатам в Черноземье. Средняя зарплата врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет в Липецкой области по итогам девяти месяцев 58 571 рубль — они оказались вторыми в Черноземье после врачей Белгородской области с зарплатой 59 806 рублей.

Бывает и такое: аферисты выудили у липчанки 500 000 рублей под предлогом… борьбы с мошенничеством. Бдительность женщины усыпило заявление «представителя службы безопасности Сбербанка», которому она раскрыла все интересовавшие его сведения под предлогом помощи в разоблачении лиц, причастных к хищениям с банковских карт

299
#вечерка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На 14-летнюю школьницу в лифте напал развратник: липчан просят его опознать
#опознание
91
На 14-летнюю школьницу в лифте напал развратник: липчан просят его опознать

сегодня, 10:28

Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбежавший лихач, ликвидация управления и застройка Коровино
#вечерка
7
Липецкая вечЁрка: сбежавший лихач, ликвидация управления и застройка Коровино

вчера, 20:19

Новости в instagram
В доме на Осеннем проезде начали аварийно-восстановительные работы
#аварийное жилье
118
В доме на Осеннем проезде начали аварийно-восстановительные работы

вчера, 13:43

Происшествия
«Прочь пиджаки, статусы и всякие понты»
#соцсети #Владимир Кузьмин #концерт
1
«Прочь пиджаки, статусы и всякие понты»

вчера, 09:48

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: последний шанс, герои шоу и район автохамов
#вечерка
5
Липецкая вечЁрка: последний шанс, герои шоу и район автохамов

12.11.2019 20:19

Новости в instagram
Обвиняемый в растлении четырехлетнего ребенка оказался почтальоном
#педофилия
54
Обвиняемый в растлении четырехлетнего ребенка оказался почтальоном

12.11.2019 17:38

Происшествия