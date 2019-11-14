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33 минуты назад
Липецкая вечЁрка: розыск мужчины, зарплаты медиков и мошенничество
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 14 ноября.
На 14-летнюю школьницу в лифте напал развратник: липчан просят его опознать. Сегодня это сообщение максимально привлекло внимание читателей. Днем 3 октября 2019 года 14-летняя школьница возвращалась домой после уроков. Подозреваемый, проследовав за ней, зашел в подъезд дома по улице Крылова в Липецке, и в кабине лифта совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. О противоправных действиях в правоохранительные органы заявили родители школьницы. Сейчас ведется розыск подозреваемого. Липчан просят о помощи в розыске мужчины.
Сегодня утром на окружной трассе в районе полигона для стрельбы произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Черри». По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал водитель «Лады». Он погиб на месте ДТП. Тем временем разбившего машины у «Линии» водителя лишили прав. Водитель отрицает то, что он дрифтовал на парковке. Мужчина говорит, что авария произошла из-за кошки, которая внезапно бросилась ему под колеса. Спасая животное, автомобилист ушел в занос.
Работники статистики выяснили, что липецкие медики занимают второе место по зарплатам в Черноземье. Средняя зарплата врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет в Липецкой области по итогам девяти месяцев 58 571 рубль — они оказались вторыми в Черноземье после врачей Белгородской области с зарплатой 59 806 рублей.
Бывает и такое: аферисты выудили у липчанки 500 000 рублей под предлогом… борьбы с мошенничеством. Бдительность женщины усыпило заявление «представителя службы безопасности Сбербанка», которому она раскрыла все интересовавшие его сведения под предлогом помощи в разоблачении лиц, причастных к хищениям с банковских карт
Сегодня утром на окружной трассе в районе полигона для стрельбы произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Черри». По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал водитель «Лады». Он погиб на месте ДТП. Тем временем разбившего машины у «Линии» водителя лишили прав. Водитель отрицает то, что он дрифтовал на парковке. Мужчина говорит, что авария произошла из-за кошки, которая внезапно бросилась ему под колеса. Спасая животное, автомобилист ушел в занос.
Работники статистики выяснили, что липецкие медики занимают второе место по зарплатам в Черноземье. Средняя зарплата врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет в Липецкой области по итогам девяти месяцев 58 571 рубль — они оказались вторыми в Черноземье после врачей Белгородской области с зарплатой 59 806 рублей.
Бывает и такое: аферисты выудили у липчанки 500 000 рублей под предлогом… борьбы с мошенничеством. Бдительность женщины усыпило заявление «представителя службы безопасности Сбербанка», которому она раскрыла все интересовавшие его сведения под предлогом помощи в разоблачении лиц, причастных к хищениям с банковских карт
299