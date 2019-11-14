Происшествия

43 минуты назад

Разбившего машины у «Линии» водителя лишили прав

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#дрифт #Линия #авария #ДТП
Разбившего машины у «Линии» водителя лишили прав

Водитель отрицает то, что он дрифтовал: во всем виновата кошка.

Мировой суд Октябрьского округа лишил водителя, устроившего массовую аварию у гипермаркета «Линия», прав. 25-летнего мужчину на год лишили водительских прав за оставление места ДТП и отказ от медицинского освидетельствования, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

- Водитель отрицает то, что он дрифтовал на парковке. Мужчина говорит, что авария произошла из-за кошки, которая внезапно бросилась ему под колеса. Спасая животное, автомобилист ушел в занос, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Напомним, около полуночи 13 ноября 25-летний водитель «БМВ» не справился с управлением в врезался в три автомобиля, стоявших на парковке у гипермаркета «Линия». Момент аварии попал на запись видеокамеры: там видно, что автомобилист "крутит пятаки".  После ДТП водитель скрылся с места ДТП, но очевидцы указали полиции на марку и номера машины, рассказали, в каком направлении уехал водитель. Тот успел скрутить номера с машины, но его все равно удалось задержать по горячим следам. Еще вчера на него оформили протокол за передвижение на транспорте без госзнаков.


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#дрифт #Линия #авария #ДТП

Комментарии (7)

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Правдоруб

3 минуты назад
А почему всего год?Пожизненное лишение прав дебилу!
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не верите? сами убедитесь

7 минут назад
Волосы дыбом! - когда видешь ценники в киосках минирынка на 15мкрн. и ступор - когда видишь обычных граждан там что либо покупающих. когда тут же рядом магазины где тоже самое намного дешевле.
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патамушта

10 минут назад
в Пипецке куды ни глянь - "Швабода, Пустота, Крысота!"
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Ростовский пацанчик

16 минут назад
Колесовать черта на старом ведробумере
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Сыкло

17 минут назад
Зассал лошок признаться в своей неправоте
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А как зовут судью?

18 минут назад
Г48, а как зовут судью - не та ли это судья, что совершила наезд на женщину, от которого потерпевшая скончалась?????
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Алкан с ЛТЗ

27 минут назад
Понторез...
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