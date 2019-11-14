Происшествия
43 минуты назад
Разбившего машины у «Линии» водителя лишили прав
Водитель отрицает то, что он дрифтовал: во всем виновата кошка.
Мировой суд Октябрьского округа лишил водителя, устроившего массовую аварию у гипермаркета «Линия», прав. 25-летнего мужчину на год лишили водительских прав за оставление места ДТП и отказ от медицинского освидетельствования, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
- Водитель отрицает то, что он дрифтовал на парковке. Мужчина говорит, что авария произошла из-за кошки, которая внезапно бросилась ему под колеса. Спасая животное, автомобилист ушел в занос, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Напомним, около полуночи 13 ноября 25-летний водитель «БМВ» не справился с управлением в врезался в три автомобиля, стоявших на парковке у гипермаркета «Линия». Момент аварии попал на запись видеокамеры: там видно, что автомобилист "крутит пятаки". После ДТП водитель скрылся с места ДТП, но очевидцы указали полиции на марку и номера машины, рассказали, в каком направлении уехал водитель. Тот успел скрутить номера с машины, но его все равно удалось задержать по горячим следам. Еще вчера на него оформили протокол за передвижение на транспорте без госзнаков.
- Водитель отрицает то, что он дрифтовал на парковке. Мужчина говорит, что авария произошла из-за кошки, которая внезапно бросилась ему под колеса. Спасая животное, автомобилист ушел в занос, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Напомним, около полуночи 13 ноября 25-летний водитель «БМВ» не справился с управлением в врезался в три автомобиля, стоявших на парковке у гипермаркета «Линия». Момент аварии попал на запись видеокамеры: там видно, что автомобилист "крутит пятаки". После ДТП водитель скрылся с места ДТП, но очевидцы указали полиции на марку и номера машины, рассказали, в каком направлении уехал водитель. Тот успел скрутить номера с машины, но его все равно удалось задержать по горячим следам. Еще вчера на него оформили протокол за передвижение на транспорте без госзнаков.
Правдоруб
не верите? сами убедитесь
патамушта
Ростовский пацанчик
Сыкло
А как зовут судью?
Алкан с ЛТЗ