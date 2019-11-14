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Липецкие медики занимают второе место по зарплатам в Черноземье
Больше всего в Черноземье получают врачи и медсестры в Белгородской области, самые низкие зарплаты в медицинской сфере — в Тамбовской области.
Согласно данным Росстата среди среднего медперсонала наиболее высокие зарплаты также сложились в Белгородской области (31 355 рублей), меньше всего получали медсестры Тамбовской области (25 631 рубль). Липчане также оказались здесь вторыми (29 245 рублей), чуть ниже — 29 156 рублей были у медработников среднего звена в Воронежской области. В Курской области медсестры получали 28 245 рублей.
Зарплаты младшего персонала в Белгородской области также оказались самыми высокими — 29 358 рублей, липчане оказались на втором месте (28 382 рубля), чуть меньше младший медперсонал зарабатывал в Воронежской области (28 286 рублей). Предпоследними оказались медработники Курской области — 27 553 рубля, меньше всего получали они в Тамбовской области (25 638 рублей), сообщает Росстат.