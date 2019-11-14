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7 минут назад

Липецкие медики занимают второе место по зарплатам в Черноземье

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#зарплата #медицина #медики
Липецкие медики занимают второе место по зарплатам в Черноземье

Больше всего в Черноземье получают врачи и медсестры в Белгородской области, самые низкие зарплаты в медицинской сфере — в Тамбовской области. 

Средняя зарплата врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет в Липецкой области по итогам девяти месяцев 58 571 рубль — они оказались вторыми в Черноземье после врачей Белгородской области с зарплатой 59 806 рублей. Меньше всего получают врачи Тамбовской области (51 291 рубль), говорится в исследовании Росстата в сфере оплаты труда отдельных категорий работников за январь-сентябрь 2019 года. Врачи воронежской области получали в среднем 57 915 рублей, Курской — 56 533 рубля. 

Согласно данным Росстата среди среднего медперсонала наиболее высокие зарплаты также сложились в Белгородской области (31 355 рублей), меньше всего получали медсестры Тамбовской области (25 631 рубль). Липчане также оказались здесь вторыми (29 245 рублей), чуть ниже — 29 156 рублей были у медработников среднего звена в Воронежской области. В Курской области медсестры получали 28 245 рублей. 

Зарплаты младшего персонала в Белгородской области также оказались самыми высокими — 29 358 рублей, липчане оказались на втором месте (28 382 рубля), чуть меньше младший медперсонал зарабатывал в Воронежской области (28 286 рублей). Предпоследними оказались медработники Курской области — 27 553 рубля, меньше всего получали они в Тамбовской области (25 638 рублей), сообщает Росстат. 

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#зарплата #медицина #медики

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