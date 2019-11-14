Происшествия
58 минут назад
В Липецке погиб водитель «Лады»
Лобовое столкновение на встречной полосе произошло на окружной трассе
Загрузка плеера
Сегодня на окружной трассе произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Черри».
По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал водитель «Лады». Он погиб на месте ДТП, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео из группы "ЧП 48 Липецк Новости" (отредактированно из-за присутсвия ненормативной лексики)
По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал водитель «Лады». Он погиб на месте ДТП, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео из группы "ЧП 48 Липецк Новости" (отредактированно из-за присутсвия ненормативной лексики)
Козявка
Кэт
Иномарки DURACAM
гость
Жители
Минздрав
встречка