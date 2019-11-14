Происшествия

58 минут назад

В Липецке погиб водитель «Лады»

7 2142
#дтп
3
В Липецке погиб водитель «Лады»

Лобовое столкновение на встречной полосе произошло на окружной трассе

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Сегодня на окружной трассе произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Черри».

По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал водитель «Лады». Он погиб на месте ДТП, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Видео из группы "ЧП 48 Липецк Новости" (отредактированно из-за присутсвия ненормативной лексики)


7 2142
#дтп
3

Комментарии (7)

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Козявка

11 минут назад
Автор ролика едет и снимает всё подряд?????
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Кэт

14 минут назад
Клоун на камазе купи регистратор,а то сам улетишь.
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Иномарки DURACAM

17 минут назад
ВАЗ лучшая машина, люди покупайте ВАЗы,они надежнее иномарок!
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гость

19 минут назад
Минздрав, а ты его проверял писака хренов?
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Жители

33 минуты назад
Думал бессмертный и на танке дебил
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Минздрав

42 минуты назад
Бухают, а потом садятся за руль, - вот и результат!
ответить

встречка

53 минуты назад
шел к успеху
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