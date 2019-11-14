В Липецке погиб водитель «Лады»

Лобовое столкновение на встречной полосе произошло на окружной трассе

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"ЧП 48 Липецк Новости"

(отредактированно из-за присутсвия ненормативной лексики)

Сегодня на окружной трассе произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Черри».По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал водитель «Лады». Он погиб на месте ДТП, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.