Аферисты выудили у липчанки 500 000 рублей под предлогом… борьбы с мошенничеством

В регионе совершена серия краж денег с банковских карт.

В регионе не прекращаются мошеннические действия по кражам денег с банковских карт липчан по одной и той же схеме. Преступники обзванивают жителей области, представляются сотрудниками банков, выуживают под разными предлогами реквизиты пластиковых и кредитных карт, после чего доверчивые люди становятся потерпевшими, лишаясь всех денег. Так, без 55 тысяч рублей осталась жительница Лебедяни, без 60 тысяч - жительница Липецка. Одна липчанка лишилась полумиллиона: ее бдительность усыпило заявление «представителя службы безопасности Сбербанка», которому она раскрыла все интересовавшие его сведения под предлогом помощи в разоблачении лиц, причастных к хищениям с банковских карт!



Между тем банки уже замучились предупреждать своих клиентов, что их сотрудники никогда не требуют по телефону номер карты, имя на «пластике», CVV2-код, чтобы «заблокировать» вашу карту. Эти сведения сообщать никому нельзя. Также нельзя называть кодовые слова и одноразовые пароли, которые приходят на телефон СМС-сообщением. Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово, надо просто прекратить разговор, а после позвонить в службу клиентской поддержки банка, указанном на карте, и рассказать о подозрительном звонке.



Если же кто-то уже стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно сообщить о хищении по телефону в банк и потребовать заблокировать карту (оставшиеся на карточном счете денежные средства можно получить в отделении банка даже при заблокированной карте) либо заблокировать карту в личном кабинете самостоятельно, заявить о хищении в полицию, не позднее дня, следующего за днем получения от банка уведомления о списании денег, прибыть в отделение банка и подать письменное уведомление о хищении и о блокировке карточного счета.