Происшествия

13 минут назад

Аферисты выудили у липчанки 500 000 рублей под предлогом… борьбы с мошенничеством

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#афера #мошенничество
Аферисты выудили у липчанки 500 000 рублей под предлогом… борьбы с мошенничеством

В регионе совершена серия краж денег с банковских карт.

В регионе не прекращаются мошеннические действия по кражам денег с банковских карт липчан по одной и той же схеме. Преступники обзванивают жителей области, представляются сотрудниками банков, выуживают под разными предлогами реквизиты пластиковых и кредитных карт, после чего доверчивые люди становятся потерпевшими, лишаясь всех денег. Так, без 55 тысяч рублей осталась жительница Лебедяни, без 60 тысяч - жительница Липецка. Одна липчанка лишилась полумиллиона: ее бдительность усыпило заявление «представителя службы безопасности Сбербанка», которому она раскрыла все интересовавшие его сведения под предлогом помощи в разоблачении лиц, причастных к хищениям с банковских карт!

Между тем банки уже замучились предупреждать своих клиентов, что их сотрудники никогда не требуют по телефону номер карты, имя на «пластике», CVV2-код, чтобы «заблокировать» вашу карту. Эти сведения сообщать никому нельзя. Также нельзя называть кодовые слова и одноразовые пароли, которые приходят на телефон СМС-сообщением. Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово, надо просто прекратить разговор, а после позвонить в службу клиентской поддержки банка, указанном на карте, и рассказать о подозрительном звонке.

Если же кто-то уже стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно сообщить о хищении по телефону в банк и потребовать заблокировать карту (оставшиеся на карточном счете денежные средства можно получить в отделении банка даже при заблокированной карте) либо заблокировать карту в личном кабинете самостоятельно, заявить о хищении в полицию, не позднее дня, следующего за днем получения от банка уведомления о списании денег, прибыть в отделение банка и подать письменное уведомление о хищении и о блокировке карточного счета.
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#афера #мошенничество

Комментарии (2)

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4 минуты назад
Уже несколько раз звонили. И простому человеку тяжело определить : сотрудник ли это банка или нет. Когда звонят, представившись сотрудником банка, и говорят, что с вашей карты пытаются мошеники снять деньги, то вы, просто, говорите, чтобы они заблокировали карту. Они начинают спрашивать данные карты, вы говорите, что с собой карты нет. Те говорят, что перезвонят и сливаются.
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Валетов

9 минут назад
лох не мамонт!
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