46 минут назад
За развратные действия на глазах у детей осужден житель Елецкого района
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя поселка Газопровод, обвиняемого совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста).
На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления не признал и от дачи показаний отказался. Его позицию следствие расценило ничем иным как избранным способом защиты с целью избежать уголовной ответственности за тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетнего и доказало его причастность.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.
Преступления против половой неприкосновенности детей относятся к категориям тяжких и особо тяжких, за которые предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
!
!