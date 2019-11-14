За развратные действия на глазах у детей осужден житель Елецкого района

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя поселка Газопровод, обвиняемого совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, 10 июня 2019 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения у подъезда жилого дома, на глазах у детей 6-ти и 12-ти лет совершил действия сексуального характера, причинив им нравственные страдания. Свидетельницей произошедшего стала жительница дома, которая находилась в этот момент во дворе.



На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления не признал и от дачи показаний отказался. Его позицию следствие расценило ничем иным как избранным способом защиты с целью избежать уголовной ответственности за тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетнего и доказало его причастность.



В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.



Преступления против половой неприкосновенности детей относятся к категориям тяжких и особо тяжких, за которые предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

