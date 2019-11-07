38 минут назад
Житель Подмосковья пытался подкупить елецкого полицейского
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления подозреваемый признал и раскаялся в содеянном, что может стать обстоятельствами, смягчающими наказание при назначении судом.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Яков Ляксанч