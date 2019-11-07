Житель Подмосковья пытался подкупить елецкого полицейского

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По версии следствия, вечером 5 сентября 2019 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете сотрудника полиции, передал ему взятку в 25 тысяч рублей. Деньги предназначались дознавателю за прекращение уголовного дела в отношении родственницы подозреваемого, нарушившей миграционное законодательство. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за коррупционное преступление, подозреваемый оставил деньги на столе полицейского. О даче взятки сотрудник полиции сообщил в следственные органы.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления подозреваемый признал и раскаялся в содеянном, что может стать обстоятельствами, смягчающими наказание при назначении судом.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

