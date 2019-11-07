Происшествия
40 минут назад
Разбивший стекло в горсовете липчанин сегодня предстанет перед судом
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31-летний мужчина не может объяснить свой поступок.
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В отношении разбившего дверь здания Липецкого городского Совета мужчины составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Сегодня его дело рассмотрит суд.
31-летний подозреваемый до сих пор находится под стражей. Мотивы хулиганской выходки он назвать не может.
Напомним, что сегодня около полуночи в Липецке мужчина подошел к зданию городского совета депутатов и разбил стекло входной двери. После этого он был задержан и доставлен в отдел полиции.
31-летний подозреваемый до сих пор находится под стражей. Мотивы хулиганской выходки он назвать не может.
Напомним, что сегодня около полуночи в Липецке мужчина подошел к зданию городского совета депутатов и разбил стекло входной двери. После этого он был задержан и доставлен в отдел полиции.
4 337
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