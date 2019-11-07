Происшествия

40 минут назад

Разбивший стекло в горсовете липчанин сегодня предстанет перед судом

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#хулиганство
Разбивший стекло в горсовете липчанин сегодня предстанет перед судом

31-летний мужчина не может объяснить свой поступок.

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В отношении разбившего дверь здания Липецкого городского Совета мужчины составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Сегодня его дело рассмотрит суд.

31-летний подозреваемый до сих пор находится под стражей. Мотивы хулиганской выходки он назвать не может.

Напомним, что сегодня около полуночи в Липецке мужчина подошел к зданию городского совета депутатов и разбил стекло входной двери. После этого он был задержан и доставлен в отдел полиции.

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#хулиганство

Комментарии (5)

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Лимон

50 секунд назад
Логика, еще удивительно , что ночью суд не провели
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Факт

3 минуты назад
Наградить героя денежной премией и со всеми почестями и удобствами отпустить домой! И ещё обязательно повесить фото на доску почетных людей города Липецка! Красавчик так держать!
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власть

5 минут назад
боится за свою шкурку Знают чье мясо съели
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Юрок Алтушок.

6 минут назад
Пожизненное дадут. Это преступление против власти.
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Логика

7 минут назад
как дверь горсовета - сразу и нашли, и задержали, еще и суд сегодня, а как по ночам автомобили горят - никого найти не могут
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