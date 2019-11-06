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35 минут назад

Липецкая вечЁрка: подследственный налоговик, семейная драма и больной насильник

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: подследственный налоговик, семейная драма и больной насильник

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 6 ноября.

Прокуратура области выявила факт злоупотребления служебными полномочиями заместителем начальника ИФНС России по Октябрьскому району Липецка. Это сообщение читатели сегодня комментируют активнее всего. Этой осенью сотрудница налоговой службы, используя свое служебное положение, умышленно вмешалась в хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя, и, стремясь улучшить свои показатели в работе, ложно понимая интересы службы, пыталась навязать им невыгодные условия функционирования.

Напавший на 8-летнего мальчика насильник признан невменяемым. 2 июля обвиняемый встретил на улице 8-летнего мальчика, обманом заманил его в безлюдное место и совершил насильственные действия сексуального характера. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что 35-летний мужчина из Ельца страдает психическим расстройством здоровья, что лишает его способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

В редакцию GOROD48 обратилась мать двоих детей, жительница Липецка Ирина, с сообщением о том, что ее преследует бывший муж Николай. И что даже нахождение в государственном Кризисном центре помощи женщинам и детям не спасло ее от визита экс-супруга и от попытки украсть ее шестилетнюю дочь с применением силы. « Мы с вами контактировать не будем, ведь в этой истории замешаны дети. Скажу только, что их мать неадекватна. Она плохо относится к детям, не заботится о них, ничего не знает об учебе сына, о его одежде. Вы зря мне позвонили», заявила юрист Николая.

Сегодня утром в Липецке на кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова водитель иномарки не справился с управлением и снес дорожное ограждение рядом с торговым центром. Виновник аварии сбежал с места происшествия. Пассажирка, которая по внешним признакам была в не совсем адекватном состоянии, стала единственным участником происшествия.
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#вечерка

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