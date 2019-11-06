сегодня, 13:45
Виновник аварии на развязке улиц Катукова и Стаханова сбежал с места происшествия
Водитель, допустивший утреннее ДТП кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова, подался в бега, а женщина, которую посадили в свой автомобиль инспекторы ГИБДД, оказалась его пассажиркой.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что с женщиной работают сотрудники полиции. Составлен административный протокол по факту оставления места ДТП.
Напомним, что сегодня утром на кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова водитель иномарки не справился с управлением и снес дорожное ограждение.
Сталин-психиатр.
Наталья
Заваркина
Алексей. А
777
Ехал мимо
Мимо проезжал
Я в шоке
Свидетель
Ехал мимо