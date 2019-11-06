Происшествия

сегодня, 13:45

Виновник аварии на развязке улиц Катукова и Стаханова сбежал с места происшествия

14 1920
#Авария #ДТП
2
Виновник аварии на развязке улиц Катукова и Стаханова сбежал с места происшествия

Водитель, допустивший утреннее ДТП кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова, подался в бега, а женщина, которую посадили в свой автомобиль инспекторы ГИБДД, оказалась его пассажиркой.

Почти сразу после ДТП водитель скрылся с места аварии. Пассажирка, которая по внешним признакам была в не совсем адекватном состоянии, стала единственным участником происшествия.

Загрузка плеера


В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что с женщиной работают сотрудники полиции. Составлен административный протокол по факту оставления места ДТП.

Напомним, что сегодня утром на кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова водитель иномарки не справился с управлением и снес дорожное ограждение.


14 1920
#Авария #ДТП
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сталин-психиатр.

5 минут назад
Машины надо запретить. Оставить только гужевой транспорт. А какие перспективы вырисовываются, аж дух захватывает. Можно ездить пьяным- это раз. Экология на подъёме- два. ГАИ сократим и секономим денег в бюджете- три. Спрос на овес потянет за собой всё сельское хозяйство- четыре.туризм опять же. На таких оригиналов поедут со всего мира. И так далее. Можете считать это моей предвыборной программой!
ответить

Наталья

9 минут назад
Алексей.А-100%.
ответить

Заваркина

21 минуту назад
Нужно еще больше сократить сотрудников ГИБДД.
ответить

Алексей. А

33 минуты назад
ГИБДД сократили , вот и эффективность, зато камеры везде, казну пополняем , лучше живых инспекторов ни кто не работает , но увы их мало осталось.
ответить

777

33 минуты назад
Прилюдно кнутом высечь пьяную мразь на площади. С русскими бабами по- человечески бесполезно, это скот.
ответить

Ехал мимо

33 минуты назад
"Я в шоке", 100 %, на самом деле - забор их остановил. Чуть дальше остановка и пешеходник, и с утра, там очень людно. Страшно представить, что могло бы быть....
ответить

Мимо проезжал

34 минуты назад
Они пьяные в хлам оба
ответить

Я в шоке

36 минут назад
Мрази...спасибо ,что забор их остановил и никто не винный не пострадал......
ответить

Свидетель

38 минут назад
Она в хлам была...что то там руками размахивала и упирплась,когда ее менты сажали в машину...сволочи пьяные...время 8 утра,а они уже бухие гоняют по городу...а если бы в др.машину или на остановку высочили...ублюдки сраные
ответить

Ехал мимо

43 минуты назад
Очень повезло, что въехали не в остановку. И, очень повезло, что не доехали до пешеходного перехода. Таким бухающим уродам не место за рулем. Могла бы произойти трагедия, так как за рулем сидела неадекватная овца
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В отношении липецкого налоговика возбуждено уголовное дело
#налоги
13
В отношении липецкого налоговика возбуждено уголовное дело

сегодня, 12:03

Происшествия
Напавший на 8-летнего мальчика насильник признан невменяемым
#насилие над детьми
29
Напавший на 8-летнего мальчика насильник признан невменяемым

сегодня, 11:55

Происшествия
За полтора часа в Липецке сбили четверых пешеходов
#Авария #ДТП
31
За полтора часа в Липецке сбили четверых пешеходов

сегодня, 11:14

Происшествия
В Липецке иномарка снесла забор
#Авария #ДТП
28
В Липецке иномарка снесла забор

сегодня, 09:45

Происшествия
Два человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «ВАЗа»
#авария #ГИБДД
12
Два человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «ВАЗа»

сегодня, 09:43

Происшествия
В столкновении фуры со свиньями и пассажирского микроавтобуса погибла пожилая женщина
#Авария #ДТП
48
В столкновении фуры со свиньями и пассажирского микроавтобуса погибла пожилая женщина

вчера, 16:58

Происшествия