Общество
33 минуты назад
В Липецке женщина снесла ограждение на иномарке
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Неудачный маневр попал на запись камер наблюдения.
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Сегодня утром в Липецке на кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова водитель иномарки не справился с управлением во время движения по кольцу и снес ограждение рядом с торговым центром.
Происшествие попало на камеры уличного наблюдения "Ростелеком". Как утверждают очевидцы, после ДТП инспекторы ДПС пригласили женщину в патрульный автомобиль.
Происшествие попало на камеры уличного наблюдения "Ростелеком". Как утверждают очевидцы, после ДТП инспекторы ДПС пригласили женщину в патрульный автомобиль.
2 435
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