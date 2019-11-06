В Липецке женщина снесла ограждение на иномарке

Неудачный маневр попал на запись камер наблюдения.

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Сегодня утром в Липецке на кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова водитель иномарки не справился с управлением во время движения по кольцу и снес ограждение рядом с торговым центром.



Происшествие попало на камеры уличного наблюдения "Ростелеком". Как утверждают очевидцы, после ДТП инспекторы ДПС пригласили женщину в патрульный автомобиль.

