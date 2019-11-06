Липчанину помешали вынести дочь из кризисного центра, где та была со своей матерью

Женщина укрылась в кризисном центре, опасаясь действий бывшего мужа, уже силой забравшего сына.

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фото: newsko.ru

В редакцию GOROD48 обратилась мать двоих детей, жительница Липецка Ирина, с сообщением о том, что ее преследует бывший муж Николай. И что даже нахождение в государственном Кризисном центре помощи женщинам и детям не спасло ее от визита экс-супруга и от попытки украсть ее шестилетнюю дочь с применением силы.Из рассказа женщины следует, что два года назад она развелась с мужем по причине его запойного пьянства. Двое детей остались жить с ней. Это очень не понравилось их отцу, и он стал забирать их к себе на съемную квартиру без всяких договоренностей, когда хотел. Поэтому Ирина в этом году инициировала гражданский процесс, желая, чтобы суд определил место жительства мальчика-школьника и дочери-дошкольницы. И с этого момента ее жизнь стала адом.22 июля, во время очередной ссоры по поводу того, что Николай снова без всякого уведомления забрал детей, он в их присутствии несколько раз ударил ее по лицу, а потом пнул ногой в грудь. На четвертый день Ирина сняла побои. Судебный медик выявил у нее кровоподтеки в области глаза, скул, правом плече и правой молочной железы. Однако в отделе полиции №6 УМВД РФ по Липецку протокол об административном правонарушении, предусмотренным ст. 6.1.1 КоАП РФ («побои»), составили только… 8 октября!- Я вообще удивлена, что этот случай дошел до суда, ведь Николай не раз говорил мне, что у него в полиции все схвачено. Например, через две недели после того, как он меня избил, он сказал мне, что с «товарищем майором» изучил акт судмедэкспертизы, и что за содеянное ему ничего не грозит. А второго августа он вышел из патрульной полицейской машины - уж не знаю, как он в нее попал, - и в очередной раз забрал у меня дочь. И как я могла противостоять здоровенному двухметровому мужику! На следующий день я позвонила участковому уполномоченному Дмитрию Золотареву в шестой отдел полиции, который занимался моим заявлением о побоях, спросила у него, как обстоят дела с моим делом и услышала в ответ: «Дело закрыто!», - говорит Ирина.Такое решение полицейских Ирина обжаловала в прокуратуре Октябрьского района. В итоге ее дело попало в суд и 16 октября мировой судья судебного участка №4 Октябрьского района Елена Жихорева постановила признать Николая виновным по ст. 6.1.1 КоАП РФ, назначив ему штраф в размере 5 тысяч рублей.По словам Ирины, этот случай нисколько не отрезвил Николая, который забрал к себе на съемную квартиру их 13-летнего сына. Женщина утверждает, что муж - запойный алкоголик, и что когда они жили в браке, его несколько раз кодировали. Несколько раз Ирина видела в машине мужа других женщин. Жить с таким отцом мальчику нельзя.Из рассказа Ирины следует, что у Николая, который легко садится пьяным за руль (по этой причине у него изымали права, а он сам был вынужден покупать новые машины взамен разбитых в авариях), она забирала детей даже со своей бывшей свекровью. Так, 3 октября, в очередной раз забрав у бывшего мужа дочь, которую он привез пьяным к дому, квартиру в котором снимает, она позвонила в ГИБДД, сообщила адрес Николая, сказала, что с ним - ее сын-подросток, и что ему грозит опасность. Патруль ДПС отреагировал на вызов, а на утро, опасаясь мести бывшего супруга, Ирина с дочерью отправились в ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям».- Оттуда я позвонила в школу, где учится сын, и узнала, что он пропустил полторы недели занятий. И, кстати, первую четверть он закончил с шестью тройками по основным предметам, а ведь раньше, когда сын жил со мной, он был хорошистом! - говорит женщина.Через неделю Николай узнал, где находится его бывшая жена, хотя в полиции Ирина пообещали не раскрывать адрес ее вынужденного убежища. Ирина считает, что полиция в ее случае бездействует. Женщина перечисляет несколько случаев, когда она обращалась в шестой отдел УМВД РФ по Липецку, но там не реагировали на ее заявления об административных правонарушениях Николая. В итоге, как говорит Ирина, он вообще потерял берега.- Утром 28 октября Николай явился в Кризисный центр со своим юристом, Людмилой Сергеевой, и нашим сыном. Бывший муж требовал у директора центра свидания с дочерью, а его адвокат меня дважды назвала неадекватной, пригрозив мне потерей работы. Я позвонила своему адвокату Елене Сениной. Та, хотя живет в Москве, в это день была в Липецке и сказала, что сейчас подъедет. Дочь не хотела идти к отцу, и ее убедила это сделать психолог центра. Дочь спустилась со второго этажа в холл. Николай взял ее на руки, потом походил с ней по помещению и вдруг резко рванул к выходу. Хорошо, что у дверей стояла Елена Сенина. Она вцепилась в ручку двери и попросила вызвать полицию. Николай ударил ее по руке. Ему препятствовали вынести раздетую дочь на улицу и увезти еще несколько сотрудников Кризисного центра. В итоге мы с дочерью спрятались в кабинете директора. Мой бывший муж спокойно удалился со своим юристом и нашим сыном. А полиция приехала в центр только в 16 часов по моему заявлению о краже у меня сотового телефона, - рассказывает Ирина.С этим телефоном вообще вышла интересная штука. Ирина считает, что он выпал у нее из кармана халата во время борьбы с мужем. А приехавшие в Кризисный центр полицейские привезли и ее аппарат, и объяснительную Николая, из которой следовало, что он случайно подобрал лежащий на полу телефон. А на изъятой полицией видеозаписи инцидента в Кризисном центре следует, что телефон поднял с пола ее 13-летний сын.- В возвращенном телефоне была стерта вся информация вплоть до контактов. Телефон был как из магазина - с одними заводскими настройками! - говорит Ирина. - Мне страшно. Николай не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Он подал встречный иск, утверждая, что я - плохая мать. Он мне сказал, что у детей будет другая мама, что сын меня уже ненавидит, и что скоро меня будет ненавидеть дочь. Мне, мол, проще написать отказную на детей.В полиции Ирина написала заявление о краже у нее телефона, а ее адвокат Елена Сенина - о побоях (акт судмедэкспертизы по появлению телесных повреждений был изготовлен в тот же день: в нем указано, что на правой кисти адвоката - кровоподтеки, также небольшой синяк есть на верхнем веке левого глаза).- Я уже длительное время живу и практикую в Москве, - говорит Почетный адвокат России Елена Сенина (липчанам она была известна под именем Елены Молозиной). - Мне было не с руки браться за дело Ирины, но я, сама мать, не смогла отказать женщине, которая где-то раздобыла мой телефон позвонила мне в жутком отчаянии. Ирина мне выслала свое фото после причиненных ей летом побоев, и на нее было страшно смотреть: не лицо, а месиво! А когда вникла в ситуацию, то поняла, что Николай считает для себя возможным делать все, что ему угодно!По словам Елены Сениной, в случае с ее доверительницей полиция действует как обычно, не реагируя на конфликт из-за детей между разведенными супругами. Мол, был бы Николай лишен родительских прав или причинил бы тяжкий вред здоровью Ирины, то не избежал бы наказания. Но такова, увы, правоприменительная практика в России по делам о семейном насилии.- К сожалению, судья, которая ведет процесс по определению места жительства их общих с бывшим мужем детей, оставила мольбы Ирины о принятии промежуточного решения - оставлении на момент гражданского процесса у нее детей до окончательного решения - без внимания. В результате Ирина была вынуждена искать защиту в Кризисном центре. И стала невольным наблюдателем и даже участником событий 28 октября, когда Николай попытался вынести ребенка из госучреждения. Я не знаю, зачем это было ему нужно, но практика такова, что детей в таких конфликтах, пока не определено судом их место жительства, часто крадет одна из сторон, как правило, отец. Ребенка вывозят в другой регион страны, желательно подальше, и пока суд да дело, он привыкает к новому месту жительства, новой школе, новым друзьям, и уже не желает возвращаться домой. Кстати, по достижении ребенком 10-летнего возраста судом учитывается его точка зрения на то, с кем он желает жить, с отцом или матерью, - говорит Елена Сенина.Итак, конфликт налицо. А что скажет его вторая сторона?Николай наотрез отказался общаться с GOROD48.- Я сейчас нахожусь в Белгороде по работе. Пробуду там до выходных. Поговорите с моим адвокатом Людмилой Викторовной, - сказал мужчина.А с кем же сейчас его сын?- С няней. Она не первый год у него, - сказал Николай.Мы созвонились с Людмилой Сергеевой. Попросили насколько возможно уравновесить заявления Ирины.- Все ваши попытки услышать вторую точку зрения… Да хоть 23-ю! Я вам не позволю это сделать! Мы с вами контактировать не будем, ведь в этой истории замешаны дети. Скажу только, что их мать неадекватна. Она плохо относится к детям, не заботится о них, ничего не знает об учебе сына, о его одежде. Вы зря мне позвонили! - заявила юрист.А вот что о таких конфликтах говорит эксперт GOROD48, начальник управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации Липецка- На самом деле в распоряжении правоохранительных органов есть много инструментов, которые можно использовать в такого рода конфликтах между бывшими супругами, касающихся интересов детей. Первый инструмент - Закон «О полиции». Второй - Кодекс об административных правонарушениях РФ. Если привлечь бывшего мужа по статье «побои», то второй случай применения силы к бывшей жене уже подпадает под действие Уголовного кодекса. В компетенции полиции много вопросов, но, как показывает практика, полиции нужен труп, чтобы начать шевелиться. Есть еще такой новый инструмент как 182-й Федеральный закон от 23 июня 2016 года «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», который возлагает на полицию, прокуратуру, Следственный комитет обязанности профилактики правонарушений, вынесения предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Но этот закон повсеместно саботируется, так как в регионах не знают о его существовании.По словам Ольги Селезневой, в Общественной палате РФ недавно состоялось обсуждение законопроекта о профилактике семейном насилии депутата Госдумы, телеведущей Оксаны Пушкиной.- Мы - одна немногих стран, где нет закона, который бы систематизировал действия всех органов в профилактике семейно-бытового насилия. Законопроект Пушкиной предполагает введение в России по аналогии со странами Запада предписаний и судебных ордеров, которые оберегали бы женщин от нежелательного общения с бывшими мужьями, регламентировали бы отношения с детьми, оставшимися с матерями. Кое-что для меня в этом законопроекте спорно, но в споре, как известно, рождается истина.