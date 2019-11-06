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В отношении липецкого налоговика возбуждено уголовное дело

12 1825
#налоги
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В отношении липецкого налоговика возбуждено уголовное дело

Прокуратура области выявила факт злоупотребления служебными полномочиями заместителем начальника ИФНС России по Октябрьскому району Липецка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, этой осенью сотрудница налоговой службы, используя свое служебное положение, умышленно вмешалась в хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя, и, стремясь улучшить свои показатели в работе, ложно понимая интересы службы, пыталась навязать им невыгодные условия функционирования.

История из разряда "ничего личного - только бизнес". Борясь за статистические показатели, женщина пыталась убедить руководителя частного предприятия перерегистрироваться по иному району Липецка, так как предприятие своими показателями влияло на внутриведомственный рейтинг районной налоговой инспекции. Так как руководителю организации были не нужны лишние телодвижения, сотрудница инспекции попыталась прижать частного предпринимателя, сдававшего этому ООО помещение в аренду. Однако собственник коммерческой недвижимости также отказал настырной налоговичке в ее просьбе выселить портящего ее "картину маслом" бизнесмена.

По материалам прокурорской проверки следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СКР по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Ход следствия находится под особым контролем прокуратуры области.
12 1825
#налоги
1

Комментарии (12)

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Петя

1 минуту назад
Местный, я имел в виду настоящие уроды под суд не идут - идут норм перцы. Зам значит норм тип )
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Вася ФНС

1 минуту назад
Л-а, ...как начали, так и кончили...
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Тоже не далекий

3 минуты назад
Местный, так оно и было. Если там замещен был бы зам, то уголовного бы не было...
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Местный

11 минут назад
Почему сразу урода, может зам схемщика облагоразумить хотел. Наверняка ндс, там жулья среди ооо и ип хватает. А уголовный элемент на зама кляузу настрочил.
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пОтрЕот

32 минуты назад
Дали команду сверху - "набрать денег для начала сезона карибского направления, не щадя никого или посадим" - вот и садят. Если бы на самом деле это общество и ипэшник из обычных людей, пришли жаловаться на налоговую - их бы ещё и правоохранители прикрыли бы за что-нибудь...
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Во, блин!

37 минут назад
Не смешите! По этой статье половину правоохренителей надо сажать без всяких проверок - не ошибешься!
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Петя

38 минут назад
Л-а, на самом деле урода не посадят, т.к. он в связке, а если прижучили этого зама - значит он пошёл против "системы", отказавшись кого-то нагнуть по беспределу. А вы прям все тут думаете, что типа справедливость восторжевала.... бестолочи ......
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!!!

56 минут назад
Там каждого второго по этой статье проверять нужно.
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Саня

57 минут назад
А вообще нужно всех проверить в Октябрьской. По-моему там беспредел.
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Вадя

59 минут назад
Самая дурная налоговая Октябрьская.
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