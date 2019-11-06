В отношении липецкого налоговика возбуждено уголовное дело

Прокуратура области выявила факт злоупотребления служебными полномочиями заместителем начальника ИФНС России по Октябрьскому району Липецка.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, этой осенью сотрудница налоговой службы, используя свое служебное положение, умышленно вмешалась в хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя, и, стремясь улучшить свои показатели в работе, ложно понимая интересы службы, пыталась навязать им невыгодные условия функционирования.



История из разряда "ничего личного - только бизнес". Борясь за статистические показатели, женщина пыталась убедить руководителя частного предприятия перерегистрироваться по иному району Липецка, так как предприятие своими показателями влияло на внутриведомственный рейтинг районной налоговой инспекции. Так как руководителю организации были не нужны лишние телодвижения, сотрудница инспекции попыталась прижать частного предпринимателя, сдававшего этому ООО помещение в аренду. Однако собственник коммерческой недвижимости также отказал настырной налоговичке в ее просьбе выселить портящего ее "картину маслом" бизнесмена.



По материалам прокурорской проверки следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СКР по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).



Ход следствия находится под особым контролем прокуратуры области.

