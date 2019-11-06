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Напавший на 8-летнего мальчика насильник признан невменяемым

15 1836
#насилие над детьми
Напавший на 8-летнего мальчика насильник признан невменяемым

Завершено расследование уголовного дела 35-летнего жителя Елецкого района, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Специальная экспертиза признала обвиняемого психически больным.

По данным следствия, 2 июля этого года обвиняемый встретил на улице 8-летнего мальчика, обманом заманил его в безлюдное место и совершил насильственные действия сексуального характера. О произошедшем мальчик рассказал родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.

- Установлено, что мужчина  ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В рамках расследования уголовного дела проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством здоровья, что лишает его способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В связи с тяжестью имеющихся у него психических нарушений обвиняемый нуждается в принудительных мерах медицинского характера, требующих постоянного наблюдения, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Уголовное дело направлено в суд для решения о принудительном лечении мужчины в психиатрической больнице.
15 1836
#насилие над детьми

Комментарии (16)

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Алканбенз

15 секунд назад
На работе? И позвонить нельзя?
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Бредик

6 минут назад
Я смотрящий за опытной
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Незнайка

9 минут назад
И по чем нынче купить жёлтый билет ?
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Рюмка Ушака

21 минуту назад
Из больницы выписывают возможно сегодня
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Баба Яга

22 минуты назад
Сколько нормальных, тем более , ДЕТЕЙ(!!!) страдают от психов! Насовсем в психбольницу!
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Бредик

23 минуты назад
Иноземец бегает всех чикает ножницами на опытной резонанс ребята да я смотрящий за опытной
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Груня

24 минуты назад
Я сама все себе куплю. Слезы не высыхают. Калории идут вход.
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И что,

25 минут назад
этой мерзости все сойдет с рук?Да как же мальчишке,родителям это объяснить?Мир сошел с ума.Ужас.
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Оса

25 минут назад
Я опять в стороне.
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Синий иний

27 минут назад
Тоже соскучился , но обстоятельств не дают
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