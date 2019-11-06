Напавший на 8-летнего мальчика насильник признан невменяемым

Завершено расследование уголовного дела 35-летнего жителя Елецкого района, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Специальная экспертиза признала обвиняемого психически больным.

По данным следствия, 2 июля этого года обвиняемый встретил на улице 8-летнего мальчика, обманом заманил его в безлюдное место и совершил насильственные действия сексуального характера. О произошедшем мальчик рассказал родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.



- Установлено, что мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В рамках расследования уголовного дела проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством здоровья, что лишает его способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В связи с тяжестью имеющихся у него психических нарушений обвиняемый нуждается в принудительных мерах медицинского характера, требующих постоянного наблюдения, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Уголовное дело направлено в суд для решения о принудительном лечении мужчины в психиатрической больнице.

