Происшествия
сегодня, 20:13
Девушка уронила на пешеходном переходе личную вещь и ее сбила машина
Страшные кадры зафиксировала камера уличного наблюдения.
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Вчера вечером в Липецке на перекрестке улиц Водопьянова и Папина автомобиль сбил девушку. На записи камеры уличного наблюдения видно, как шедшая по переходу девушка что-то уронила, наклонилась, чтобы подобрать вещь и в этот момент ее сбивает машина.
Официальных данных о состоянии пострадавшей пока нет. На записи видно, что девушка после удара машины не шевелится.
Официальных данных о состоянии пострадавшей пока нет. На записи видно, что девушка после удара машины не шевелится.
закон как дышло
Пешеходы
Violla
На стажировку её
Ы
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