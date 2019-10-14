Девушка уронила на пешеходном переходе личную вещь и ее сбила машина

Страшные кадры зафиксировала камера уличного наблюдения.

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Вчера вечером в Липецке на перекрестке улиц Водопьянова и Папина автомобиль сбил девушку. На записи камеры уличного наблюдения видно, как шедшая по переходу девушка что-то уронила, наклонилась, чтобы подобрать вещь и в этот момент ее сбивает машина.



Официальных данных о состоянии пострадавшей пока нет. На записи видно, что девушка после удара машины не шевелится.

