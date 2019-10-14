Происшествия

сегодня, 20:13

Девушка уронила на пешеходном переходе личную вещь и ее сбила машина

24 3696
#дтп
2
Девушка уронила на пешеходном переходе личную вещь и ее сбила машина

Страшные кадры зафиксировала камера уличного наблюдения.

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Вчера вечером в Липецке на перекрестке улиц Водопьянова и Папина автомобиль сбил девушку. На записи камеры уличного наблюдения видно, как шедшая по переходу девушка что-то уронила, наклонилась, чтобы подобрать вещь и в этот момент ее сбивает машина.

Официальных данных о состоянии пострадавшей пока нет. На записи видно, что девушка после удара машины не шевелится.
24 3696
#дтп
2

Комментарии (24)

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закон как дышло

1 минуту назад
Чиновники и их детки по пьянке сбивающие насмерть и ни 1 дня не отбывавшие наказания. Думаю что ФИО этих героев все знают. тАк что не факт если и найдут водятла то накажут.
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Пешеходы

4 минуты назад
Ваша жизнь и здоровье - в ваших руках, не доверяйте их ословодам, ведь многие из них даже не знают ПДД!
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Violla

9 минут назад
Уже отключен
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На стажировку её

12 минут назад
В Москву надо отправить. Здесь 150 раз пешеход смотрит в разные стороны, пока переходит дорогу. И то, некоторые водятлы ещё и объезжают его, пешехода на пешеходном переходе. Чего вы строчите недовольные пешие липчан? Да у вас, по сравнению с городами милионниками рай для пешеходов!
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Ы

25 минут назад
Артем, вот и дату ему премию тыс 500 и бесплатную путевку года на 2.
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..

26 минут назад
Сергей, читайте ПДД, городской черте пешеход всегда имеет преимущество, вы управляете транспортом повышенной опасности и должны все сделать что бы избежать наезда, красный не красный , на зебре не на зебре , это с вас не снимает ответственности .
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Инженер человеческих душ

27 минут назад
Поспешишь - людей насмешишь. Олень видимо был не в курсе. И да, лучше пусть будут марафоны и перекрытия дорог, чем сбитые на дорогах люди
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Артем

28 минут назад
За сбитого пешехода, переходящего проезжую часть на красный свет, нужно водителю предоставлять право получения компенсации на ремонт автомобиля из бюджета. Освобождать его от всякой ответственности, в том числе иска пострадавшей стороны. И давать медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка»
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Липа

28 минут назад
велосипедист, да ты че.. А вам дятлам за рулём в чем задержку иметь? Когда на жёлтый несётесь.. Авось проскочу и соскочу?, * вас лётчиков.. Нам на зелёный не идти а вам на зелёный нестись дальше?!! Лишать таких пожизненно и ходить также с задержкой
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Справедливости! Здесь и сейчас!

32 минуты назад
Алексей. А, уважаемый, а чего это ты типа с наездом?! Я вообще-то не оправдывал водителя, а констатировал факт - освещение в городе жопское! По-другому и не скажешь!
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