сегодня, 08:10
Липчане проголосвали за воронежский проект проект реконструкции «Звёздного» и площади перед ним
Завершилось народное голосование за лучший проект спорткомплекса «Звёздный». Больше всего голосов получила концепция №1 – её поддержали свыше половины посетителей портала «Открытый Липецк» и 60% пользователей Instagram.
Теперь авторам проектов, занявшим второе и третье места, вручат дипломы и сувениры. Победителям, а ими оказались воронежские архитекторы Сергей Лободин и Мария Елфимова, - премию. Финалистов пригласят в администрацию города для детальной проработки концепции с учётом пожеланий липчан, а также (по согласованию) включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды региона.
Сейчас также объявлены конкурсы на лучшие проекты Музея советской эпохи и благоустройства парка Победы. В ближайшее время запланированы состязания концепций преображения Каменного Лога, бульвара Белана и площади Соборной, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
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Музей советской эпохи
Денис