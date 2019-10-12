Общество

сегодня, 08:10

Липчане проголосвали за воронежский проект проект реконструкции «Звёздного» и площади перед ним

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#ДС "Звездный" #благоустройство
Липчане проголосвали за воронежский проект проект реконструкции «Звёздного» и площади перед ним

Завершилось народное голосование за лучший проект спорткомплекса «Звёздный». Больше всего голосов получила концепция №1 – её поддержали свыше половины посетителей портала «Открытый Липецк» и 60% пользователей Instagram.

Конкурс проектов начался 20 сентября. Архитекторы, проектировщики и члены творческих союзов прислали семь проектов. Члены экспертного жюри отобрали из них три лучших, которые и вынесли на народное голосование.

Теперь авторам проектов, занявшим второе и третье места, вручат дипломы и сувениры. Победителям, а ими оказались воронежские архитекторы Сергей Лободин и Мария Елфимова, - премию. Финалистов пригласят в администрацию города для детальной проработки концепции с учётом пожеланий липчан, а также (по согласованию) включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды региона.

Сейчас также объявлены конкурсы на лучшие проекты Музея советской эпохи и благоустройства парка Победы. В ближайшее время запланированы состязания концепций преображения Каменного Лога, бульвара Белана и площади Соборной, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

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#ДС "Звездный" #благоустройство

Комментарии (3)

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007

19 минут назад
Чейт она моя
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Музей советской эпохи

19 минут назад
Я вот не пойму, энтузиасты уже сделали музей советской Эпохи-Автолегенду.. Дайте им помощь! на условиях частно-государственного партнерства развивайте этот музей..
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Денис

20 минут назад
Не хватает пивнухи и пятёрочки.
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