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Липецкая вечЁрка: снегопад, главный полицейский и сбитые школьницы

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: снегопад, главный полицейский и сбитые школьницы

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 8 октября.

Больше всего комментариев липчане оставили под сообщением «Сменщиком Михаила Молоканова может стать полковник полиции из Курска». Новым руководителем УМВД РФ по Липецкой области может стать нынешний заместитель начальника УМВД по Курской области Олег Латунов: в администрацию Липецкой области на этот счет поступил соответствующий документ. По первому образованию (Астраханское педагогическое училище имени Н.К.Крупской) Олег Михайлович - учитель физкультуры. Физруком в школе родного села он проработал всего лишь пару месяцев, после чего в 1991 году был призван в армию.

Не менее активно липчане обсуждали другое сообщение, касающееся Михаила Молоканова. Он, как новый директор аэропорта «Липецка», назначил своего предшественника Владимира Малахова советником. Вместе с этим в аэропорту началась кадровая ротация. Так, пост заместителя директора организации оставил Александр Шагисян. Он уволился по собственному желанию. Вероятно, в ближайшее время посты юриста и главного бухгалтера аэропорта займут новые люди. Причина ухода руководящего состава, которую обсуждают в коллективе — страх сотрудничества с выходцем из правоохранительной сферы.

Сегодня в 07:40 на перекрестке улиц Лермонтова и Мира в Ельце произошло ДТП. Водитель белого внедорожника «Мазда» наехал на двух девочек на пешеходном переходе у школы №15, сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области. От удара девочек разбросало по разным сторонам перекрестка. Обе школьницы — 14-ти и 15-ти лет — госпитализированы с травмами в больницу.

Тем временем регион начинает укрывать снег. Если в Липецке первый снег шел вчера, да и то - таял, то в Добринке и Усмани его - как в январе. Местные жители утром открыли окна и обомлели.
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#вечерка

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