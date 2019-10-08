Двух девочек сбили по дороге в школу

Водитель внедорожника наехал на школьниц на «зебре».

Сегодня в 07:40 на перекрестке улиц Лермонтова и Мира в Ельце произошло ДТП. Водитель белого внедорожника «Мазда» наехал на двух девочек на пешеходном переходе у школы №15, сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области. От удара девочек разбросало по разным сторонам перекрестка. Обе школьницы — 14-ти и 15-ти лет — госпитализированы с травмами в больницу. Ведется проверка.





УГИБДД по Липецкой области напоминает автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима при приближении к пешеходным переходам, особенно к тем, которые расположены вблизи учреждений образования. Кроме того, водителям стоит учитывать погодные условиях и их влияние на увеличение тормозного пути.