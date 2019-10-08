Происшествия

сегодня, 11:16

Двух девочек сбили по дороге в школу

18 2442
#авария #ДТП

Водитель внедорожника наехал на школьниц на «зебре».

Сегодня в 07:40 на перекрестке улиц Лермонтова и Мира в Ельце произошло ДТП. Водитель белого внедорожника «Мазда» наехал на двух девочек на пешеходном переходе у школы №15, сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области. От удара девочек разбросало по разным сторонам перекрестка. Обе школьницы — 14-ти и 15-ти лет — госпитализированы с травмами в больницу. Ведется проверка.


УГИБДД по Липецкой области напоминает автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима при приближении к пешеходным переходам, особенно к тем, которые расположены вблизи учреждений образования. Кроме того, водителям стоит учитывать погодные условиях и их влияние на увеличение тормозного пути.
18 2442
#авария #ДТП

Комментарии (18)

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Очередной

6 минут назад
успешный в жизни отметился,Это автобыдло уговорам не поддается ,только большие сроки могут помочь !
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СССР

14 минут назад
старый, Я сам в шоке!)))
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Гость

16 минут назад
Гостья, Нет, доживете до 70ти - узнаете почему.
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МИРОТВОРЕЦ

17 минут назад
гостья .... иди на )( у й сядь и подергайся псина тухлая .... защитников она бл я т ь не видит тут ... вдуть по полной этому гонщику и точка !
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Гость

18 минут назад
Переходить надо только убедившись в том что водители ТС вас пропускают.
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гостья

27 минут назад
ну и где защитники гонщиков на красный и нарушителей пдд?
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Липа

32 минуты назад
Водятлы.. Вы совсем * ???? За неделю пять детей пострадало от мразей за рулём. И именно на пешеходных. Вы орете чтобы пешеход соблюдал правила, а сами герои?? Сажать вас таких героев и пожизненно лешать прав без перездачи. Авось проскочу??!!! Ваши мамы и ваши дети также будут наместе пострадавших.
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Липа

34 минуты назад
Водятлы.. Вы совсем * ???? За неделю пять детей пострадало от мразей за рулём. И именно на пешеходных. Вы орете чтобы пешеход соблюдал правила, а сами герои?? Сажать вас таких героев и пожизненно лешать прав без перездачи. Авось проскочу??!!! Ваши мамы и ваши дети также будут наместе пострадавших.
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Гостья

38 минут назад
А действительно. Сколько лет водителю? В статье выше 70 летний водитель сбил пешехода на пешеходном переходе. Позавчера в добровском районе 71 летний водитель совершил аварию. Может действительно должен быть какой то возрастной ценз при вождении. Конечно много и молодежи безбашенный не отрицаю, но все же такой возраст водителя это риск на дороге, даже при 100 процентной внимательности водителя может что угодно случится реакция понижена да и может сердце
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СТУДГОРОДОК, 26

43 минуты назад
Да, скользят как змеи мимо...А у нас замерзает Ярик, алкин балбес, который грозил зарезать одноклассника в 21 школе. Замерзает, ибо отопление в спаленке, где он живет с бабкой Маринкой, до сих пор нет отопления! Можете представить себе- в его двушке в зале есть отопление, на кухне- тоже теплится. А в спальне нет отопления! Что ведет к отуплению! Бабки во дворе ополоумели от холода, выходят греться на улицу, друг друга охлопывают. В 26 доме квартиры отапливают избирательно- по пол-квартиры. И хватит!
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