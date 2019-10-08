Общество
40 минут назад
Бывший директор аэропорта «Липецк» остался работать при новом
Владимир Малахов стал советником Михаила Молоканова.
Новый директор аэропорта «Липецка» Михаил Молоканов назначил своего предшественника Владимира Малахова советником, сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта. Таким образом, бывший директор остался работать при новом. Вместе с этим в аэропорту началась кадровая ротация. Так, пост заместителя директора организации оставил Александр Шагисян. Он уволился по собственному желанию.
- На пост заместителя директора назначен Вадим Коваленко, он долго работает в аэропорту и пошел на повышение, - уточнили в управлении дорог и транспорта. - Слухи о массовых увольнениях в связи с назначением нового директора преувеличены. Михаил Молоканов заинтересован в том, чтобы работать с профессионалами авиации. Помимо заместителя директора, кадровых перестановок пока нет.
Но в управлении не отрицают того, что вслед за Шагисяном, вероятно, поменяется верхушка руководства аэропортом, и называют это нормальной практикой. Источник в аэропорту сообщил GOROD48, что в ближайшее время посты юриста и главного бухгалтера займут новые люди. Причина ухода руководящего состава, которую обсуждают в коллективе — страх сотрудничества с выходцем из правоохранительной сферы.
Напомним, генерал-майор полиции Михаил Молоканов сменил на посту руководителя аэропорта ушедшего на пенсию Владимира Малахова. О смене директора аэропорта заговорили еще в середине лета, до официального сообщения об отставке Михаила Молоканова с поста начальника областного УМВД. Михаил Молоканов родился в 1971 году в Волгограде. Окончил высшую следственную школу МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году с должности милиционера. С 31 декабря 2014 года по 7 сентября 2019 года Михаил Молоканов возглавлял УМВД РФ по Липецкой области.
- На пост заместителя директора назначен Вадим Коваленко, он долго работает в аэропорту и пошел на повышение, - уточнили в управлении дорог и транспорта. - Слухи о массовых увольнениях в связи с назначением нового директора преувеличены. Михаил Молоканов заинтересован в том, чтобы работать с профессионалами авиации. Помимо заместителя директора, кадровых перестановок пока нет.
Но в управлении не отрицают того, что вслед за Шагисяном, вероятно, поменяется верхушка руководства аэропортом, и называют это нормальной практикой. Источник в аэропорту сообщил GOROD48, что в ближайшее время посты юриста и главного бухгалтера займут новые люди. Причина ухода руководящего состава, которую обсуждают в коллективе — страх сотрудничества с выходцем из правоохранительной сферы.
Напомним, генерал-майор полиции Михаил Молоканов сменил на посту руководителя аэропорта ушедшего на пенсию Владимира Малахова. О смене директора аэропорта заговорили еще в середине лета, до официального сообщения об отставке Михаила Молоканова с поста начальника областного УМВД. Михаил Молоканов родился в 1971 году в Волгограде. Окончил высшую следственную школу МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году с должности милиционера. С 31 декабря 2014 года по 7 сентября 2019 года Михаил Молоканов возглавлял УМВД РФ по Липецкой области.
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