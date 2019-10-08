Бывший директор аэропорта «Липецк» остался работать при новом

Владимир Малахов стал советником Михаила Молоканова.

Новый директор аэропорта «Липецка» Михаил Молоканов назначил своего предшественника Владимира Малахова советником, сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта. Таким образом, бывший директор остался работать при новом. Вместе с этим в аэропорту началась кадровая ротация. Так, пост заместителя директора организации оставил Александр Шагисян. Он уволился по собственному желанию.



- На пост заместителя директора назначен Вадим Коваленко, он долго работает в аэропорту и пошел на повышение, - уточнили в управлении дорог и транспорта. - Слухи о массовых увольнениях в связи с назначением нового директора преувеличены. Михаил Молоканов заинтересован в том, чтобы работать с профессионалами авиации. Помимо заместителя директора, кадровых перестановок пока нет.



Но в управлении не отрицают того, что вслед за Шагисяном, вероятно, поменяется верхушка руководства аэропортом, и называют это нормальной практикой. Источник в аэропорту сообщил GOROD48, что в ближайшее время посты юриста и главного бухгалтера займут новые люди. Причина ухода руководящего состава, которую обсуждают в коллективе — страх сотрудничества с выходцем из правоохранительной сферы.



Напомним, генерал-майор полиции Михаил Молоканов сменил на посту руководителя аэропорта ушедшего на пенсию Владимира Малахова. О смене директора аэропорта заговорили еще в середине лета, до официального сообщения об отставке Михаила Молоканова с поста начальника областного УМВД. Михаил Молоканов родился в 1971 году в Волгограде. Окончил высшую следственную школу МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году с должности милиционера. С 31 декабря 2014 года по 7 сентября 2019 года Михаил Молоканов возглавлял УМВД РФ по Липецкой области.