Общество

40 минут назад

Бывший директор аэропорта «Липецк» остался работать при новом

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#аэропорт #Михаил Молоканов #Владимир Малахов
Бывший директор аэропорта «Липецк» остался работать при новом

Владимир Малахов стал советником Михаила Молоканова.

Новый директор аэропорта «Липецка» Михаил Молоканов назначил своего предшественника Владимира Малахова советником, сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта. Таким образом, бывший директор остался работать при новом. Вместе с этим в аэропорту началась кадровая ротация. Так, пост заместителя директора организации оставил Александр Шагисян. Он уволился по собственному желанию.

- На пост заместителя директора назначен Вадим Коваленко, он долго работает в аэропорту и пошел на повышение, - уточнили в управлении дорог и транспорта. - Слухи о массовых увольнениях в связи с назначением нового директора преувеличены. Михаил Молоканов заинтересован в том, чтобы работать с профессионалами авиации. Помимо заместителя директора, кадровых перестановок пока нет.

Но в управлении не отрицают того, что вслед за Шагисяном, вероятно, поменяется верхушка руководства аэропортом, и называют это нормальной практикой. Источник в аэропорту сообщил GOROD48, что в ближайшее время посты юриста и главного бухгалтера займут новые люди. Причина ухода руководящего состава, которую обсуждают в коллективе — страх сотрудничества с выходцем из правоохранительной сферы.

Напомним, генерал-майор полиции Михаил Молоканов сменил на посту руководителя аэропорта ушедшего на пенсию Владимира Малахова. О смене директора аэропорта заговорили еще в середине лета, до официального сообщения об отставке Михаила Молоканова с поста начальника областного УМВД.  Михаил Молоканов родился в 1971 году в Волгограде. Окончил высшую следственную школу МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году с должности милиционера. С 31 декабря 2014 года по 7 сентября 2019 года Михаил Молоканов возглавлял УМВД РФ по Липецкой области.
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#аэропорт #Михаил Молоканов #Владимир Малахов

Комментарии (6)

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МИРОТВОРЕЦ

4 минуты назад
не всех перечислил ..... дворник Силантий еще
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Два кукурузника

20 минут назад
Пять советников , три пилота , один международный без международных рейсов и уборщица тётя Дуся.
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Мирош

20 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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Смотрящий

24 минуты назад
Главный бухгалтер и юрист - бояться выходца из органов! Пургу не метите ... Это первые кого убрал Молоканов, понимая что его дурь - сольют при первом же его тупом решении.
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007

26 минут назад
чейт она моя
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ттт

26 минут назад
ход конем, такого изящного решения никто не ожидал
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