На трассе Липецк-Грязи сбили женщину

Вечером 1 октября на трассе Липецк-Грязи под колеса автомобиля «Лада Гранта попала женщина. Авария произошла на пешеходном переходе недалеко от остановки «Птицефабрика «Россия».



Сбивший женщину водитель, остановил автомобиль и оказал раненой помощь. Позже ее увезла с места ДТП бригада «Скорой».



На месте аварии очень темно. Тормозной путь «Гранты» составляет 10-15 метров.



