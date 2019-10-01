Происшествия
41 минуту назад
На трассе Липецк-Грязи сбили женщину
Вечером 1 октября на трассе Липецк-Грязи под колеса автомобиля «Лада Гранта попала женщина. Авария произошла на пешеходном переходе недалеко от остановки «Птицефабрика «Россия».
Сбивший женщину водитель, остановил автомобиль и оказал раненой помощь. Позже ее увезла с места ДТП бригада «Скорой».
На месте аварии очень темно. Тормозной путь «Гранты» составляет 10-15 метров.
Сбивший женщину водитель, остановил автомобиль и оказал раненой помощь. Позже ее увезла с места ДТП бригада «Скорой».
На месте аварии очень темно. Тормозной путь «Гранты» составляет 10-15 метров.
Вовану настоящему
Химик
skrip
Вован настоящий
Кругом темень!