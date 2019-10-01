Происшествия

41 минуту назад

На трассе Липецк-Грязи сбили женщину

5 585
#Авария #ДТП
На трассе Липецк-Грязи сбили женщину
Вечером 1 октября на трассе Липецк-Грязи под колеса автомобиля «Лада Гранта попала женщина. Авария произошла на пешеходном переходе недалеко от остановки «Птицефабрика «Россия».

Сбивший женщину водитель, остановил автомобиль и оказал раненой помощь. Позже ее увезла с места ДТП бригада «Скорой».

На месте аварии очень темно. Тормозной путь «Гранты» составляет 10-15 метров. 

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#Авария #ДТП

Комментарии (5)

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Вовану настоящему

10 минут назад
Вован настоящий, А УНАС марша занята паром, погода не позволяет заниматься её не посредственными ОБЯЗАНАСТЯМИ. Да и у неё на участке свет нормально горит. А люди и с фонариком могут ходить и всякие безделушки на себя навестить как новогодняя ёлка.
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Химик

16 минут назад
Там кнопочный светофор. Как-так выло?
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skrip

17 минут назад
Поди с правилами от декабря 1972 года не знакома
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Вован настоящий

18 минут назад
Когда же до наших властей дойдёт, что на пешеходных переходах надо дополнительное освещение. И желательно не эти жёлтые фанари
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Кругом темень!

18 минут назад
Ни одна улица в городе нормально не освещается, такое ощущение, что специально всё делается для увеличения количества сбитых пешеходов и мытарств по судам водителей, которые тупо не видят ничего на мокрой и тёмной дороге. Власти издеваются! Соборная площадь только с хорошим освещением, там только люди, а мы все остальные быдло тупое, абсолютно никому не нужное. Дальше за них голосуйте 62%!
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