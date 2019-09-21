32-лтний липчанин пропал по дороге в Домодедово

32-летний житель Липецка Александр Хамков пропал по дороге аэропорт Домодедово. Как сообщает общественная организация ДНД "Патруль", 18 сентября он должен был отправится из Липецка в Домодедово, чтобы улететь к матери в Испанию. При себе у Александра была крупная денежная сумма.



Тревогу забила мать липчанина, когда он к ней так и не прилетел. Оказалось, что сын позвонил ей, рассказал, что отдал все деньги какой-то религиозной организации и больше на связь не выходил.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Хамкова, просят связаться с полицией или волонтерами.

