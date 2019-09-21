Происшествия

58 минут назад

32-лтний липчанин пропал по дороге в Домодедово

6 720
#пропавшие без вести
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32-летний житель Липецка Александр Хамков пропал по дороге аэропорт Домодедово. Как сообщает общественная организация ДНД "Патруль", 18 сентября он должен был отправится из Липецка в Домодедово, чтобы улететь к матери в Испанию. При себе у Александра была крупная денежная сумма. 

Тревогу забила мать липчанина, когда он к ней так и не прилетел. Оказалось, что сын позвонил ей, рассказал, что отдал все деньги какой-то религиозной организации и больше на связь не выходил.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Хамкова, просят связаться с полицией или волонтерами.
6 720
#пропавшие без вести
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Комментарии (6)

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Дома надо сидеть

4 минуты назад
А не захломлять Москву
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Мужик

11 минут назад
Сектантам Маэстро евГения Понасенкова.
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Гундяй

23 минуты назад
наверное отцу Кириллу отдал московскому
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Харе Кришна

33 минуты назад
Аум Сенрикё, и тебе миру мир.
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Аум Сенрикё

42 минуты назад
Мир вам,братья!
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ик-3

43 минуты назад
Вату не катает.
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