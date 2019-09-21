Судейский триллер в концовке: «Металлург» лишился победы из-за пенальти на последних секундах. ВИДЕО

За минуту до злополучного эпизода "Металлург" упустил идеальный шанс - мяч дважды (!) ударился о штанги ворот хозяев.

Липецкий «Металлург» сыграл вничью на выезде со столичным «Араратом» - 1:1.

В любой другой ситуации ничейный результат на выезде с одним из лидеров можно было бы назвать успехом, но сегодня «сталевары» покидали поле с низко опущенными головами. Ведь «столичные армяне» отыгрались уже в компенсированное время с пенальти, который наш голкипер Михаил Алфимов отбил, но главный судья велел его перебить. А за минуту до этого у «Металлурга» был прекрасный шанс снять все вопросы, но мяч после удара Артема Лавриненко попал в обе (!) штанги неприятельских ворот.

Матч начался осторожно, и в первые полчаса вратари вступали в дело лишь после дальних ударов. У «Металлурга» опасно бил с 20 метров Андрей Овчинников, но мяч просвистел низом рядом с дальней штангой.



Постепенно игра «раскочегарилась». На 39-й минуте наш вратарь Михаил Алфимов вытащил мяч из «девятки» после дальнего удара Саида-Али Ахмаева. «Арарат» тут же подал угловой, мяч заметался по штрафной и в борьбе Алфимов заехал по ногам футболисту хозяев – судья без колебаний указал на 11-метровую отметку, да еще и предъявил желтую карточку нашему голкиперу. К мячу подошел Ахмаев и… пробил выше ворот.



Еще в одном эпизоде на 42-й минуте после розыгрыша штрафного "Металлург" спасла штанга.

Вот, собственно, и все, чем запомнился первый тайм, если не брать не засчитанного гола форварда «Металлурга» Руслана Ахвледиани – судьи в этом эпизоде определили офсайд.



Главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин в перерыве начал ротацию форвардов: вместо Сергея Чернышова на поле вышел Артур Арустамян (на фото), который и стал заводилой многих атак. А на 83-й минуте Артур убегал к чужим воротам и был безжалостно сбит – пенальти.

К мячу подошел сам пострадавший и четким ударом переиграл голкипера Вячеслава Григоряна – единственного футболиста с армянской фамилией у «Арарата».



Более того, защитник Кирилл Феофилактов получил красную карточку и вынудил свою команду доигрывать вдесятером. Казалось, что «Металлург» увезет три очка – липчане контролировали ход матча, а тут еще момент Лавриненко. Вышедший на замену защитник подключился к атаке, сумел в падении пробить мимо голкипера: мяч врезался в ближнюю штангу, от нее отлетел в дальнюю и… отскочил в поле – редко увидишь такое невезение на поле.





Трагедия случилась на последних секундах компенсированного времени. Футболист хозяев сумел обыграть троих (!) липчан, и в итоге был сбит в штрафной – судья в третий раз указал на 11-метровую отметку в матче.

Алфимов сделал все, чтобы стать героем матча – с ударом Александра Моргунова он справился в нижнем углу, но футболисты «Арарата» добили его в сетку. Однако последовал резкий свисток, который разозлил игроков обеих команд. Арбитр Артем Смолин из Вологды, проконсультировавшись с помощником, посчитал, что липецкий «кипер» вышел из ворот до удара. А, следовательно, 11-метровый требуется перебить, взятие ворот «Араратом» не засчитывать. А еще судья предъявил желтую карточку Алфимову, которая стала у него второй в матче и автоматически переросла в удаление. Вполне возможно, что Михаил пострадал за то, что темпераментно высказался о решении главного арбитра.

На повторный удар у нас вышел уже резервный вратарь Никита Зеленов - направление полета мяча он угадал, но Моргунов пробил точно в нижний угол – такие не берутся. И тут же рефери дал финальный свисток…

Следующий матч «сталевары» проведут на своем поле в субботу, 28 сентября, с красногорским «Зорким», также претендующим на медали в группе «Центр».



«Арарат» (Москва) – «Металлург» - 1:1 (0:0)

Голы: Арустамян, 83 (0:1 с пен.). Моргунов, 90+ (1:1 с пен.).

Нереализованные 11-м: Ахмаев (Арарат), 41 (выше).

«Арарат»: 16. В.Григорян. 4. В.Дмитриев. 28. Феофилактов. 44. Андямов (20. Е.Новиков, 90+). 25. Батяев (22. Урхов, 55). 92. Новичков. 17. Моргунов (к). 21. Забродин (13. Храмов, 85). 77. Ахмаев (7. Паштов, 77). 36. Грузнов. 9. Т.Джикия (11. Подымов, 70).

«Металлург»: 30. Алфимов. 5. Викторов. 3. Баульчев. 29. Е.Фролов (к). 8. Кахидзе (1. Зеленов, 90+). 10. Овчинников (88. Харин, 78). 17. Разомазов (14. Лаврененко, 82). 20. Войдель. 18. Баязов. 9. Ахвледиани (11. С.Архипов, 60). 84. С.Чернышов (7. Арустамян, 46).

Предупреждения: Алфимов, 40. Забродин, 64. Андямов, 70. Паштов, 77. Алфимов, 90+. Удаления: Феофилактов, 82 (фол последней надежды). Алфимов, 90+ (2ж.).

Судьи А.Смолин (Вологда), С.Батин, А.Карапетян (оба - Петрозаводск). Инспектор Г.Беликов (Брянск).

21 сентября. Москва. Стадион Спартаковец им.Н.Старостина. 300 зрителей.