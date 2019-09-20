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Убийство полицейского сняла камера наблюдения
Преступник расстрелял своих коллег.
"Коммерсант" опубликовал кадры фатального инцидента с участием стражей порядка, произошедшего вечером в минувшую среду, 18 сентября, в Москве на станции метро "Рязанский проспект". Там двое правоохранителей — Максим Веялко и Алексей Лимонов — попытались задержать прапорщика Алексея Смирнова после получения взятки.
Расстрел начался в комнате полиции станции. Смирнов из табельного оружия открыл огонь по коллегам. Полицейские попытались сбежать от стрелка. Один из них, Максим Веялко, скончался уже на улице. Второй, подполковник Лимонов, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
По данным «Коммерсанта» мигранты, которых старший прапорщик Андрей Смирнов останавливал для проверки, передавали ему взятки в упаковках бумажных платочков. Первой от его действий пострадала уроженка Филиппин на станции «Баррикадная», не имевшая регистрации в Москве. Вторым оказался гражданин Киргизии на станции «Рязанский проспект», у которого с собой не было документов. Опросив его сотрудники УСБ отправились в комнату к Смирнову. Там и произошел инцидент.
Старший прапорщик Алексей Смирнов, открывший огонь по невооруженным сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ), объяснил свой поступок тем, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят. Взяточничество приносило Смирнову, официально получавшему чуть больше 50 тыс. руб. в месяц, порядка 10 тыс. ежедневно. Погибшего полицейского и его раненого коллегу собираются представить к награждению орденами Мужества.
Расстрел начался в комнате полиции станции. Смирнов из табельного оружия открыл огонь по коллегам. Полицейские попытались сбежать от стрелка. Один из них, Максим Веялко, скончался уже на улице. Второй, подполковник Лимонов, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
По данным «Коммерсанта» мигранты, которых старший прапорщик Андрей Смирнов останавливал для проверки, передавали ему взятки в упаковках бумажных платочков. Первой от его действий пострадала уроженка Филиппин на станции «Баррикадная», не имевшая регистрации в Москве. Вторым оказался гражданин Киргизии на станции «Рязанский проспект», у которого с собой не было документов. Опросив его сотрудники УСБ отправились в комнату к Смирнову. Там и произошел инцидент.
Старший прапорщик Алексей Смирнов, открывший огонь по невооруженным сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ), объяснил свой поступок тем, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят. Взяточничество приносило Смирнову, официально получавшему чуть больше 50 тыс. руб. в месяц, порядка 10 тыс. ежедневно. Погибшего полицейского и его раненого коллегу собираются представить к награждению орденами Мужества.