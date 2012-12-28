Деньги в долг у банка: обычный кредит или кредитная карта?

Срочно потребовались деньги – сломалась техника, нужно оплатить учебу, не получается отложить ремонт – займ можно взять в долг у банка.





Кредитная карта





Кредитная карта — платежная карта, на которой лежат деньги банка. В отличие от дебетовой (например, зарплатной), где лежат ваши деньги. Поэтому, когда вы платите за любой товар или услугу кредиткой – берете у банка в долг и потом отдаете. Рассчитываться картой можно за товары, услуги, билеты, онлайн-покупки. При выдаче на карте есть деньги – установленный банком возобновляемый лимит. Когда держатель расходует средства с карты – оплачивает покупки, снимает или переводит деньги, доступный остаток уменьшается. Чтобы возобновить лимит, необходимо полностью или частично погасить долг перед банком. Особенность такой карты – наличие льготного периода, во время которого банк позволяет пользоваться своими деньгами бесплатно: если успеваете гасить задолженность полностью до даты окончания льготного периода, то проценты банк не начисляет. Популярность кредитных карт обусловлена простотой использования. Их часто оформляют как финансовую подушку – на случай непредвиденных расходов.





Плюсы кредитной карты





Для получения карты не нужны поручители и созаемщики, залог, не оформляется страховка. Особенность кредитных карт – льготный грейс-период. Это срок, в течение которого проценты вообще не начисляются. В зависимости от условий банка, он начинается с первого дня месяца, с даты выдачи карты или с момента покупки. Кроме того, проценты начисляются только на ту сумму, которой вы воспользовались. Можно получать кешбэк.





Минусы кредитной карты





Процентная ставка по кредитной карте выше, чем при оформлении обычного кредита, может доходить даже до 60% годовых. Максимальная сумма лимита при том ниже, чем сумма, которую можно взять в кредит. По кредитной карте нужно обязательно ежемесячно вносить минимальный платёж. Эта сумма – не переплата, она вернется на счет и пополнит кредитный лимит, но если ее не перевести, перестанет действовать беспроцентный период. За снятие наличных предусмотрена комиссия, которая может оказаться высокой, поскольку карта предполагает именно безналичные платежи. Непосредственно обслуживание кредитной карты также может быть платным.





Оформление кредита





Потребительский кредит – стандартная банковская ссуда, которая выдается с конкретной целью или на определенные нужды заемщика. В зависимости от этого кредит называется целевым (ипотека, автокредит, образовательный кредит) или потребительским. После подписания договора потребительского займа клиент получает деньги наличными в кассе банка, на карту или счет и может тратить их по своему усмотрению, а в случае целевого кредита деньги будут перечислены по назначению. Кредит позволяет получить у банка в долг достаточно крупную сумму, до нескольких миллионов рублей (сумма зависит от дохода, кредитной истории). Все средства выдаются банком сразу, и начисление процентов начинается немедленно после получения суммы.





Плюсы кредита





Можно получить крупную сумму на комфортный срок – от нескольких месяцев до нескольких лет. Процентная ставка у кредитов ниже, чем по кредитной карте. Кредит можно погасить досрочно. Наличные по кредиту или выдают в кассе банка бесплатно, или оформляют дебетовую карту, по которой можно без процентов снимать необходимую сумму. Нет платы за обслуживание кредитного счета. График выплат фиксированный, в определенные даты и определенными суммами.





Минусы кредита





Для оформления кредита – особенно на крупную сумму, - действуют более строгие правила. Непрерывный стаж работы должен быть не менее трех месяцев, возраст чаще всего от 21 года, кредитная история не должна быть испорчена. В некоторых случаях потребуется поручитель или залог. По кредитам нет беспроцентного периода — проценты начисляются в течение всего срока действия договора, начиная с первого дня. Чтобы погасить долг досрочно, нужно уведомить банк заранее иначе деньги будут лежать на счете, а кредит не закроется. В некоторых случаях даже при досрочном погашении проценты придется выплатить в полном объеме.





Кредит или кредитная карта?





Выбор зависит от того, для чего вы планируете взять деньги в долг у банка.





Кредит выгоднее взять, когда планируется крупная покупка, или другие ощутимые траты (ремонт), но вернуть сумму в бесплатный период по кредитке вы не успеете – проценты будут ниже, а четкий график платежей позволит планировать бюджет.

Одолжить можно двумя способами: оформить кредит или кредитную карту. Эти схожие банковские продукты на первый взгляд кажутся почти одинаковыми: клиент получает деньги, а банк зарабатывает на процентной ставке. Между тем, у карты и кредита наличными есть различия и свои особенности – GOROD48 расскажет об их нюансах.Однозначного ответа на вопрос, что лучше – кредит или банковская карта – не существует. Здесь все зависит от ситуации и цели, на которые заемщик хочет взять деньги.Кредитная карта будет выгоднее, если вам нужна подушка безопасности на случай форс-мажора. Например, собираетесь в поездку и вам нужен еще один дополнительный источник финансов для непредвиденных ситуаций. Или срочно потребовалось купить телефон, одежду (сапоги, пальто), оплатить образовательные курсы – сумма не самая крупная для ваших доходов, но появится в течение месяца-двух, а занимать у родственников не хотите.