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Телефонные террористы просчитались: школы Липецкого округа «заминировали» в первый день каникул
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Происшествия
219
33 минуты назад
3

Телефонные террористы просчитались: школы Липецкого округа «заминировали» в первый день каникул

Но спецслужбы всё равно проверяют информацию.

В администрацию Липецкого округа поступило анонимное сообщение о минировании школ муниципалитета. Педагогические коллективы действуют согласно инструкции. Спецслужбы проверяют информацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

В одном телефонные террористы просчитались: школы Липецкого округа «заминировали» в первый день весенних каникул, когда детей в зданиях нет.

Добавим, что все школы Липецкого округа уже эвакуировали 26 марта. Тогда угроза поступила на электронную почту администрации Липецкого округа.
телефонный терроризм
минирование
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Лип
9 минут назад
А вы больше город48 рассказывайте что каникулы
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Двоешник
12 минут назад
Наверное в пришкольный оздоровительный лагерь нет желания ходить.
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Ссёлки
13 минут назад
Так охрана и сторожа пузатые,не пропустят минёров.
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