В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
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В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Телефонные террористы просчитались: школы Липецкого округа «заминировали» в первый день каникул
Происшествия
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33 минуты назад
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Телефонные террористы просчитались: школы Липецкого округа «заминировали» в первый день каникул
Но спецслужбы всё равно проверяют информацию.
В одном телефонные террористы просчитались: школы Липецкого округа «заминировали» в первый день весенних каникул, когда детей в зданиях нет.
Добавим, что все школы Липецкого округа уже эвакуировали 26 марта. Тогда угроза поступила на электронную почту администрации Липецкого округа.
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