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30 минут назад

Схлопотали красную карточку и не дотерпели в концовке

«Металлург» мог уйти от поражения в Старом Осколе, но…

В стартовой игре нового сезона «Металлург» на выезде вдесятером уступил белгородскому «Салюту» - 0:1.

Из-за тяжёлой обстановке в Белгороде игра состоялась в Старом Осколе на отреставрированном полтора года назад стадионе «Спартак»: новое административное здание, отдельно стоящие крохотные раздевалки команд и трибуны на 600 зрителей. Всё это прямо посередине жилого массива, так что обитатели соседних домов могли смотреть за игрой в окна своих квартир.

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Обоих соперников перед стартом сезона относят к фаворитам подгруппы №3, так что чемпионат пришлось начинать без раскачки.

«Салют» прилично усилился, прежде всего - в линии атаки. Белгородцам удалось вернуть домой из раменского «Сатурна» своего воспитанника 23-летнего форварда Дениса Грибанова. 4 года назад «Салют» продал его в статусе восходящей звезды в «Чайку» из Песчанокопского почти за 20 миллионов рублей. По тогдашнему курсу эта сумма была эквивалентна 300 тысячам долларов. Перешёл в «Салют» из курского «Авангарда» и 26-летний центральный полузащитник Эмрах Набатов.

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Матчу предшествовала небольшая церемония открытия

А для двух футболистов хозяев «Металлург» и вовсе был лучшим раздражителем: 25-летний Никита Пономарёв ещё в роли «лимитчика» (т.е. игрока до 21 года, присутствие которых на поле обязательно) помогал нашей команде в 2021 году выходить в первую лигу, а 26-летний центральный столп обороны Александр Крикуненко ещё минувшим летом выводил «сталеваров» на поле с капитанской повязкой. Затем брутальный игрок поругался со «злым гением липецкого футбола» тогдашним главным тренером Максимом Ромащенко и в знак протеста ушёл в «Салют».

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Бывшие партнёры тепло встретили Крикуненко

На поле «Крик» был одним из лучших и во многом его заслуга, что забивавшие практически в каждой игре на подготовительных сборах липецкие футболисты на это раз ушли с поля без единого гола.

Большая часть матча прошла с некоторым преимуществом «Салюта», но моментов у обоих ворот было крайне мало. У липчан выделялся быстрый и подвижный, как ртуть, дебютант Никита Панов, недавно отпраздновавший 19-летие. Но отдельные неплохие действия никак не складывались в единую комбинационную цепочку.

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Никита Панов

И всё же «Металлург» имел возможность забить первым и тогда ещё неизвестно, как закончилась бы игра. На 55-й минуте лучший ассистент «Серебра» прошлого сезона Егор Глухов выдал идеальную передачу на выдвинутого вперёд форварда Дмитрия Бушуева, но высокий нападающий не попал в дальний угол. Направление полёта мяча пытался подкорректировать Панов, но крепышу не хватило буквально пары сантиметров роста.

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Дмитрий Бушуев мог стать героем матча

А на 76-й минуте случился скандал. Центральный защитник липчан Кирилл Донцов в борьбе угодил щипами по голеностопу будущего героя матча Владислава Фасхутдинова. Судья Антон Гавриленко из Брянска не стал делать скидку на то, что у Донцова уже было одно предупреждение, и предъявил ему вторую жёлтую карточку, переросшую в удаление. Попытки Егора Глухова воззвать к совести арбитра привели только к ещё одному «горчичнику» уже в его адрес.

«Металлургу» пришлось срочно латать дыру в центре защиты, выпуская защитника Илью Коротких и жертвую нападающим Дмитрием Бушуевым. И, конечно, думать уже больше об обороне.

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Борьба шла "кость в кость"

«Салют» давил, мяч однажды угодил в перекладину, в другой раз - в штангу, липчанам не хватило совсем чуть-чуть. На 85-й минуте «сталевары» не сумели организовать вынос из своей штрафной, последовала цепочка единоборств и рикошетов, в результате Фасхутдинов оказался самым расторопным, «расстреляв» дальний угол. По пути мяч задел ещё и защитника, чем окончательно дезориентировал вратаря Никиту Яворского – 1:0…

На спасение у липчан оставались 5 минут основного и 5 минут компенсированного времени. И ведь могло срастись! Мощно усилили атаку «фантазиста» Антон Рощин, прошлогодний лучший бомбардир команды, зимой пропустивший часть подготовки из-за операции. Под стать ему сыграли другие брошенные в бой воспитанники столичного «Спартака» Егор Ананьев, Никита Кононенко (к слову, уроженец Белгорода) и отпахавший весь матч «от звонка до звонка» Сергей Гайдук (родом из Щебекино, на спине 31-й номер – автомобильный код Белгородской области).
В результате за последние минуты «Металлург» создал больше моментов, чем за весь предыдущий матч. А за 10 секунд (!) до конца бразильский проход с подбрасыванием мяча в воздух Кононенко продолжился передачей на фланг Гайдуку, который вырезал зрячую передачу обратно на Кононенко, но тот из пределов штрафной пробил прямо во вратаря Владислава Зернаева. И практически тут же прозвучал финальный свисток…

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Отметим, что на матче присутствовали два десятка болельщиков из Липецка, большинство из которых добирались на «Газели», которую арендовал ФК «Металлург».

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Липецкий сектор на стадионе

Начинать сезон с проигрыша неприятно, но впереди ещё 29 туров, ближайший из которых дома в субботу, 5 апреля, с пензенским «Зенитом». Начало в 15:00.

«Салют» (Белгород) – «Металлург» - 1:0 (0:0).

Гол: Фасхутдинов, 85.

«Салют»: 1. Зернаев. 95. Крикуненко. 96. Цорн. 67. Н.Пономарёв. 19. Дм.Шилов (61. Матвевнин, 61). 87. Прокуроров. 55. Набатов (33. Ант. Волков, 86). 18. Винников (23. Дудайти, 73). 9. Гагуа (61. Грибанов, 26). 7.А.Канищев (70.Елесин, 73). 88. Фасхутдинов.

«Металлург»: 74. Яворский. 67. Ткачук. 80. Донцов. 14. Гордиенко (15. М.Елизаров, 89). 4. Горунков. 8. Д.Пахомов (к). 17. Глухов (28. Кононенко, 89). 91. Кашмин (87. Рощин, 71). 11. Н.Панов (76. Ананьев, 71). 31. Гайдук. 22. Бушуев (23. И.Коротких, 23)..

Предупреждения: Пахомов, 11. Донцов, 52. Ткачук, 56. Глухов, 76 – Набатов, 45. Дудайти, 74. Удаление: Донцов, 76 (2 ж.к.).

Судьи: А. Стрелков (Курск), А.Гавриленко (Брянская обл.), А.Макеерков (Брянск). Инспектор Тарасов Вячеслав (Тула).

28 марта. Старый Оскол. Стадион «Спартак». 520 зрителей.
Футбол
«Металлург»
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