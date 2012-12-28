Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»

Пресс-конференция главных тренеров.

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- Судьи сразу посадили трёх наших ключевых футболистов на жёлтые карточки, такое ощущение, что они чего-то ждали. И на 76-й минуте мы остались вдесятером. Конечно, этот эпизод можно назвать ключевым в матче. Игра приобрела совсем другой рисунок: команда соперника увеличила давление на десятерых наших футболистов, мы пытались выбегать в быстрые атаки – что-то получалось, что-то нет. В концовке создали убойный момент, могли сравнять счёт.... Игра команд разнилась: «Салют» уповал на блинные передачи и борьбу, мы пытались комбинировать. По качеству игры для первого матча выглядели неплохо. Не хватало лишь последнего паса, последнего удара – эта проблема была у нас и в играх во время предсезонной подготовки. Может, силёнок в концовке не хватило, могли увезти ничью.

Экс-армеец Навоченко приказы не обсуждает







- Первая игра всегда такая – нервная и сумбурная, - отметил «белгородский Машнин» (Сергей Машнин возглавлял «Металлург» на протяжение рекордных 12-ти сезонов, прим.). Нам удалось забить мяч, но в концовке могли получить и ответный – вратарь спас команду.







- Перед «Салютом» стоит задача во что бы то ни стало добиваться повышения в классе и выходить в подгруппу «Серебро»?









- Не противоречат ли эти требования одно другому?





- Какие поставили задачи, такие и будем выполнять (улыбается, а в глазах грустинка).





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«Металлург» в стартовой игре сезона потерпел поражение в Старом Осколе от Белгородского «Салюта», заканчивая матч в меньшинстве – 0:1.54-летний уроженец Валуек Белгородской области Виктор Навоченко – видный в прошлом полузащитник, выступавший в золотом составе камышинского «Текстильщика» в 1990-е годы, в том числе – в Кубке УЕФА, и в столичном ЦСКА руководит «Салютом» уже 5-й год подряд. А до этого три года возглавлял главную команду региона, которая тогда носила название «Энергомаш».- Задача у нас железно быть в «тройке» сильнейших. Но если получится, то и зацепиться за первое место. Ещё одна цель, поставленная руководством – 70 % местных воспитанников в команде.