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Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Спорт
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51 минуту назад
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Пресс-конференция главных тренеров.
Бугаков недоволен судейством
- Судьи сразу посадили трёх наших ключевых футболистов на жёлтые карточки, такое ощущение, что они чего-то ждали. И на 76-й минуте мы остались вдесятером. Конечно, этот эпизод можно назвать ключевым в матче. Игра приобрела совсем другой рисунок: команда соперника увеличила давление на десятерых наших футболистов, мы пытались выбегать в быстрые атаки – что-то получалось, что-то нет. В концовке создали убойный момент, могли сравнять счёт.... Игра команд разнилась: «Салют» уповал на блинные передачи и борьбу, мы пытались комбинировать. По качеству игры для первого матча выглядели неплохо. Не хватало лишь последнего паса, последнего удара – эта проблема была у нас и в играх во время предсезонной подготовки. Может, силёнок в концовке не хватило, могли увезти ничью.
Экс-армеец Навоченко приказы не обсуждает
- Первая игра всегда такая – нервная и сумбурная, - отметил «белгородский Машнин» (Сергей Машнин возглавлял «Металлург» на протяжение рекордных 12-ти сезонов, прим.). Нам удалось забить мяч, но в концовке могли получить и ответный – вратарь спас команду.
- Перед «Салютом» стоит задача во что бы то ни стало добиваться повышения в классе и выходить в подгруппу «Серебро»?
- Не противоречат ли эти требования одно другому?
- Какие поставили задачи, такие и будем выполнять (улыбается, а в глазах грустинка).
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