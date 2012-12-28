Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Становлянском районе простятся с участником СВО, умершим в больнице от ран
Общество
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Общество
В Грязях будут судить старика, изувечившего несовершеннолетнюю
Происшествия
Картофель все дороже
Общество
«Почти пришли», — сказал Сусанин, кокос срывая на ходу
Неделя 48
По улице Шевченко потекли реки
Общество
Все опрокинулось этой весной: вода течёт не сверху, а снизу
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Циклон с юга снова принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Движение на улице Фрунзе в Липецке сегодня будет ограничено
Общество
Читать все
В Грязях будут судить старика, изувечившего несовершеннолетнюю
Происшествия
Все опрокинулось этой весной: вода течёт не сверху, а снизу
Общество
По улице Шевченко потекли реки
Общество
В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Происшествия
Деньги в долг у банка: обычный кредит или кредитная карта?
Общество
Циклон с юга снова принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Спорт
Схлопотали красную карточку и не дотерпели в концовке
Спорт
Движение на улице Фрунзе в Липецке сегодня будет ограничено
Общество
Читать все
Спорт
145
51 минуту назад

Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»

Пресс-конференция главных тренеров.

«Металлург» в стартовой игре сезона потерпел поражение в Старом Осколе от Белгородского «Салюта», заканчивая матч в меньшинстве – 0:1.

Бугаков недоволен судейством

- Судьи сразу посадили трёх наших ключевых футболистов на жёлтые карточки, такое ощущение, что они чего-то ждали. И на 76-й минуте мы остались вдесятером. Конечно, этот эпизод можно назвать ключевым в матче. Игра приобрела совсем другой рисунок: команда соперника увеличила давление на десятерых наших футболистов, мы пытались выбегать в быстрые атаки – что-то получалось, что-то нет. В концовке создали убойный момент, могли сравнять счёт.... Игра команд разнилась: «Салют» уповал на блинные передачи и борьбу, мы пытались комбинировать. По качеству игры для первого матча выглядели неплохо. Не хватало лишь последнего паса, последнего удара – эта проблема была у нас и в играх во время предсезонной подготовки. Может, силёнок в концовке не хватило, могли увезти ничью.

Экс-армеец Навоченко приказы не обсуждает

54-летний уроженец Валуек Белгородской области Виктор Навоченко – видный в прошлом полузащитник, выступавший в золотом составе камышинского «Текстильщика» в 1990-е годы, в том числе – в Кубке УЕФА, и в столичном ЦСКА руководит «Салютом» уже 5-й год подряд. А до этого три года возглавлял главную команду региона, которая тогда носила название «Энергомаш».

- Первая игра всегда такая – нервная и сумбурная, - отметил «белгородский Машнин» (Сергей Машнин возглавлял «Металлург» на протяжение рекордных 12-ти сезонов, прим.). Нам удалось забить мяч, но в концовке могли получить и ответный – вратарь спас команду.

- Перед «Салютом» стоит задача во что бы то ни стало добиваться повышения в классе и выходить в подгруппу «Серебро»?

- Задача у нас железно быть в «тройке» сильнейших. Но если получится, то и зацепиться за первое место. Ещё одна цель, поставленная руководством – 70 % местных воспитанников в команде.

- Не противоречат ли эти требования одно другому?

- Какие поставили задачи, такие и будем выполнять (улыбается, а в глазах грустинка).


Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить