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361
сегодня, 17:00
3

Циклон с юга снова принесет в Липецкую область дожди

В ближайшие трое суток, с 31 марта по 2 апреля на нашу область окажет влияние циклон с юга, который принесет дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области будет облачно, ночью с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, ночью чуть слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью – от +1 до +6 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.

В Липецке облачно, ночью с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.

День 31 марта стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 16 градусов мороза.
Погода в Липецке
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Лиза
52 минуты назад
Не надо дождя, и так вода по дорогам течёт из дырявых труб!
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...
33 минуты назад
Это бестолковая вода , а растениям нужна влага.
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Костья
сегодня, 17:28
Ждем на этой неделе и снега. Пора смазывать лыжи.
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