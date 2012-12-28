Циклон с юга снова принесет в Липецкую область дожди

В ближайшие трое суток, с 31 марта по 2 апреля на нашу область окажет влияние циклон с юга, который принесет дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области будет облачно, ночью с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, ночью чуть слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью – от +1 до +6 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.В Липецке облачно, ночью с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.День 31 марта стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 16 градусов мороза.