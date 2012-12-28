40-летний липчанин взял в кредит два миллиона рублей и перевёл их мошенникам

Мужчина участвовал в «операции по поимке преступников».

28 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний липчанин.— В течение трёх дней мужчина участвовал в «операции по поимке преступников». Злоумышленники убедили его взять в кредит два миллиона рублей и перевести все деньги на счета мошенников, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.25-летняя липчанка с 26 по 28 марта под предлогом заработка в мессенджере лишилась 174 000 рублей.У 43-летней женщины попросили взаймы от имени знакомого — она перевела 5000 рублей, но оказалось, что аккаунт взломали, и деньги ушли мошенникам.29 марта в полицию пришла 63-летняя жительница Задонска. Ещё 22 марта она была обманута на 5500 рублей под предлогом продажи запчастей.В Становом 52-летний мужчина 22 марта списался в мессенджере с продавцом летней резины, которого нашёл на сайте бесплатных объявлений. Покупатель перевёл 13 656 рублей, но деньги ушли мошеннику.30 марта в Липецке в полицию обратился 49-летний мужчина, который с 23 по 28 марта под предлогом продажи пиломатериалов на сайте лишился 22 660 рублей — деньги он перевёл через приложение.44-летний липчанин c 27 марта общался с неизвестным, который предложил ему вложиться в инвестиции. Липчанин отправил мошеннику 783 000 рублей.А в Грязях 45-летний мужчина сообщил, что кто-то похитил с двух его банковских карт 12 900 рублей, оплатив заказы на маркетплейсах.