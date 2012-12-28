Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке подрались пассажир и таксист
Происшествия
В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Происшествия
Циклон с юга снова принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Все опрокинулось этой весной: вода течёт не сверху, а снизу
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
Общество
Деньги в долг у банка: обычный кредит или кредитная карта?
Общество
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Спорт
27-летний липчанин повторно попался пьяным за рулём
Происшествия
«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
Здоровье
Читать все
Утечку на пересечении улиц Барашева и Первомайской устранят до конца недели
Общество
«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
Здоровье
Телефонные террористы просчитались: школы Липецкого округа «заминировали» в первый день каникул
Происшествия
Олегу Донских увеличили ущерб на миллиард
Происшествия
Пять бутылок водки обернулись штрафом в 250 000 рублей
Происшествия
40-летний липчанин взял в кредит два миллиона рублей и перевёл их мошенникам
Происшествия
«Ситроен» врезался в светофор на Гагарина: водитель госпитализирован
Происшествия
В столкновении автобуса и реанимобиля пострадали фельдшер и пациентка
Происшествия
Ельчанка отсудила у перевозчика 202 293 рублей: в пути повредили шкаф
Общество
За неделю зарегистрировано 5948 случаев ОРВИ, в том числе 107 случаев гриппа
Здоровье
Читать все
Происшествия
302
45 минут назад
3

40-летний липчанин взял в кредит два миллиона рублей и перевёл их мошенникам

Мужчина участвовал в «операции по поимке преступников».

28 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний липчанин.

— В течение трёх дней мужчина участвовал в «операции по поимке преступников». Злоумышленники убедили его взять в кредит два миллиона рублей и перевести все деньги на счета мошенников, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

25-летняя липчанка с 26 по 28 марта под предлогом заработка в мессенджере лишилась 174 000 рублей.

У 43-летней женщины попросили взаймы от имени знакомого — она перевела 5000 рублей, но оказалось, что аккаунт взломали, и деньги ушли мошенникам.

29 марта в полицию пришла 63-летняя жительница Задонска. Ещё 22 марта она была обманута на 5500 рублей под предлогом продажи запчастей.

В Становом 52-летний мужчина 22 марта списался в мессенджере с продавцом летней резины, которого нашёл на сайте бесплатных объявлений. Покупатель перевёл 13 656 рублей, но деньги ушли мошеннику.

30 марта в Липецке в полицию обратился 49-летний мужчина, который с 23 по 28 марта под предлогом продажи пиломатериалов на сайте лишился 22 660 рублей — деньги он перевёл через приложение.

44-летний липчанин c 27 марта общался с неизвестным, который предложил ему вложиться в инвестиции. Липчанин отправил мошеннику 783 000 рублей.

А в Грязях 45-летний мужчина сообщил, что кто-то похитил с двух его банковских карт 12 900 рублей, оплатив заказы на маркетплейсах.
мошенничество
0
0
3
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анна
24 минуты назад
Не смартфоны виноваты, а уровень развития. Просто значительная, часть людей со смартфонами напоминают обезьяну с гранатой. Хорошо, что граната поражает только самого владельца
Ответить
зачем вам
36 минут назад
смартфоны, картинки слать и мошенников кормить. Телефон предназначен для разговоров. а не для баловства. Пользуйтесь домашним!
Ответить
Сергей
28 минут назад
Телефон предназначен для общения. В том числе через мессенджеры, видеосвязь и отсылки картинок.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить