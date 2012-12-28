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Общество
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сегодня, 15:50
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Неудобства из-за отсутствия холодной воды ожидают 31 марта жителей семи улиц из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд будет находиться по адресу: улица Юношеская, 12. Также подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
31 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Терешковой, Гагарина, Флерова.
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