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сегодня, 15:50
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Неудобства из-за отсутствия холодной воды ожидают 31 марта жителей семи улиц из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 3, 5, 5а, 5б, 12а, 12б по проезду Кувшинова, №№ 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 14, 16, 18 по улице Ударников, №№ 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б по улице Ново-Весовой, №№ 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 19, 23а, 43, 44, 45, 47, 49, 59 по улице Юношеской, №№ 1, 3, 5 по улице Металлистов, в частном секторе улицы Юношеской.

Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд будет находиться по адресу: улица Юношеская, 12. Также подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

31 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Терешковой, Гагарина, Флерова.
Отключение воды
отключение света
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Крылов
4 минуты назад
О, будет ли когда-нибудь тот великий день, когда никому в Липецке не отключат свет и воду? Единственный день был - 31 декабря. Неужели это чудо когда-то повторится?
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Гость
52 минуты назад
Живу на улице Ударников рядом с детсадом 127!Надеюсь прорыв залатают!!!Потому как ресурс вдоль дороги льётся!!!
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Ага
42 минуты назад
Надейтеь и ждите.Прорыв и движуха.Осталось рывок сделать.
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