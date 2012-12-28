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38 минут назад
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Пять бутылок водки обернулись штрафом в 250 000 рублей

Индивидуальный предприниматель оштрафован на 250 тысяч рублей за незаконный оборот алкогольной продукции.

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал индивидуального предпринимателя на 250 000 рублей за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии (по части третьей статьи 14.17 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае 2024 года полицейским выявлен факт хранения пяти бутылок водки «Лабиринт» в магазине «Жемчужина» по улице Ангарской в Липецке, в котором осуществляет свою деятельность индивидуальный предприниматель.

Теперь предприниматель оштрафован, а изъятая водка будет направлена на уничтожение.
алкоголь
торговля
спиртное
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Комментарии (4)

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Сначала новые
все крышуется
9 минут назад
на Папина киоск торгует паленкой!
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Саныч
10 минут назад
Ну укради одну, две, но пять бутылоооок!!!
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На
12 минут назад
Жуковке 13 табачный киоск, но пиво там льётся рекой день и ночь. Ночью крики, драки возле этого киоска. Гбр приезжает, а толку нет. Кристина, кто держит этот киоск откупается. Примите пожалуйста меры
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журавлева
23 минуты назад
на Руднике постоянно в её киосках
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