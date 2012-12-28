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Происшествия
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38 минут назад
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Пять бутылок водки обернулись штрафом в 250 000 рублей
Индивидуальный предприниматель оштрафован на 250 тысяч рублей за незаконный оборот алкогольной продукции.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае 2024 года полицейским выявлен факт хранения пяти бутылок водки «Лабиринт» в магазине «Жемчужина» по улице Ангарской в Липецке, в котором осуществляет свою деятельность индивидуальный предприниматель.
Теперь предприниматель оштрафован, а изъятая водка будет направлена на уничтожение.
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