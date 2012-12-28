Пять бутылок водки обернулись штрафом в 250 000 рублей

Индивидуальный предприниматель оштрафован на 250 тысяч рублей за незаконный оборот алкогольной продукции.

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал индивидуального предпринимателя на 250 000 рублей за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии (по части третьей статьи 14.17 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае 2024 года полицейским выявлен факт хранения пяти бутылок водки «Лабиринт» в магазине «Жемчужина» по улице Ангарской в Липецке, в котором осуществляет свою деятельность индивидуальный предприниматель.Теперь предприниматель оштрафован, а изъятая водка будет направлена на уничтожение.