«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
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Происшествия
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вчера, 22:59
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В Липецке подрались пассажир и таксист
Досталось обоим, а ещё – автомобилю.
Водителю белого «Хендая» известного оператора такси не понравилось поведение пассажира и он свернул в карман возле магазина автозапчастей, чтобы высадить клиента. Тот, однако, не торопился покидать салон. На видео заметно, как шофёр выскакивает из авто первым и пытается выпроводить мужчину из салона авто. Тот выходит и начинается….
Водитель делает ставку на скорость и количество ударов, его оппонент немного не уверенно держится на ногах, но использует преимущество в росте, длине своих рук и ног. А также наносит удары в такое уязвимое место для таксиста, как его автомобиль. При этом в его руках мелькает предмет, похожий на бутылку.
Разнять дерущихся удалось прохожим. По сведениям GOROD48 обе стороны написали друг на друга заявления в полицию.
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