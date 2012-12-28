В Липецке подрались пассажир и таксист

Досталось обоим, а ещё – автомобилю.

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Читатели GOROD48 запечатлели драку водителя такси с пассажиром. По словам очевидцев, схватка произошла сегодня в районе 12 часов в районе Петровского рынка.Водителю белого «Хендая» известного оператора такси не понравилось поведение пассажира и он свернул в карман возле магазина автозапчастей, чтобы высадить клиента. Тот, однако, не торопился покидать салон. На видео заметно, как шофёр выскакивает из авто первым и пытается выпроводить мужчину из салона авто. Тот выходит и начинается….Водитель делает ставку на скорость и количество ударов, его оппонент немного не уверенно держится на ногах, но использует преимущество в росте, длине своих рук и ног. А также наносит удары в такое уязвимое место для таксиста, как его автомобиль. При этом в его руках мелькает предмет, похожий на бутылку.Разнять дерущихся удалось прохожим. По сведениям GOROD48 обе стороны написали друг на друга заявления в полицию.