«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Общество
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57 минут назад
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Все опрокинулось этой весной: вода течёт не сверху, а снизу
Где тонко, там и рвётся. А тонко, похоже, везде.
Неделю назад эти улицы уже пережили потоп из-за утечки питьевой воды возле дома на улице Октябрьской, 74. Тогда залитым оказался практически весь район стадиона «Металлург».
Буквально сегодня реки потекли по улице Шевченко. Ясно, что городские сети находятся в плачевном состоянии. Денег на их капитальный ремонт нет, они не держатся. Сколько времени осталось до окончательного превращения города в «Венецию Черноземья»?
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