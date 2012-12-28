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Общество
467
57 минут назад
3

Все опрокинулось этой весной: вода течёт не сверху, а снизу

Где тонко, там и рвётся. А тонко, похоже, везде.

Очередной порыв трубы зафиксировали в Липецке на улице Барашева. Вода из коллектора вытекает наружу и уже залила не только улицу Барашева, но и соседнюю Первомайскую.

Неделю назад эти улицы уже пережили потоп из-за утечки питьевой воды возле дома на улице Октябрьской, 74. Тогда залитым оказался практически весь район стадиона «Металлург».

Буквально сегодня реки потекли по улице Шевченко. Ясно, что городские сети находятся в плачевном состоянии. Денег на их капитальный ремонт нет, они не держатся. Сколько времени осталось до окончательного превращения города в «Венецию Черноземья»?
Потоп в городе
порыв трубы
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Пророк
8 минут назад
Металлург не металлург. Липецк не Липецк. Всё конец.
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Адвокат
26 минут назад
Также реки текут по проезду строителей на 15 микрорайоне.
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адекватный житель
43 минуты назад
вместо вырубки деревьев за километровкой и строительством невостребованных в этом месте аттракционов, лучше б коммунальную тему решали и обновляли трубы, не когда потечёт а заранее.
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