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Общество
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сегодня, 10:14
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Утечку на пересечении улиц Барашева и Первомайской устранят до конца недели
Утечка произошла на сетях водоснабжения «РВК-Липецк».
Как оказалось, утечка произошла в районе пересечения улиц Барашева и Первомайская на сетях водоснабжения «РВК-Липецк». Устранить её обещают до конца этой недели.
— С учетом оперативной обстановки на сетях устранить утечку планируется до конца этой недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК Липецк».
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